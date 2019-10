Predsjednički kandidat u Hrvatskoj, Zoran Milanović, boravio je danas Šibeniku gdje je odgovarao na pitanja novinara.

Foto: Pixsell

Upitan očekuje li veliku podršku Šibenčana kazao je sljedeće:



"To je uvijek neizvjesno. Očekujem podršku, naravno. Svaki put je borba za povjerenje i ljudsku vjeru. Uvijek moraš doći do ljudi, pa to pokušavamo, da Hrvatska bude zemlja s bojom, okusom i mirisom."



Nije želio komentirati nastup aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i njenu objavu da će se opet kandidirati.



"Gledao jesam i nisam. Njena stvar. Vidim da su svi imali komentar, a ja pokušavam komentare ipak zadržati na supstanci."



Za svoj komentar na društvenim mrežama na njen nastup, rekao je kako je to bila šala na vlastiti račun. "Malo sam se našalio na svoj način, tu uvijek ima komentara," kazao je.



Odgovorio je i na pitanje kakav profil birača očekuje da će privući. "Onih koji znaju da Hrvatska može biti uspješna, stvarno neovisna i otporna na sve ono što joj prijeti."



Rekao je i kako će "sam birati kad ću se osvratit na druge kandidate i koji će biti povod za to".



"Aktualna predsjednica i vjerujem još vrlo kratko predsjednica - i nikada predsjednica svih Hrvata nažalost, nije to nikad ni pokušala biti - odigrala je svoju dionicu, predstavila se javnosti, čitala je tamo nešto i nije odgovarala na pitanja novinara. Novinari su javnost. Ja sam od prvog trenutka tu da me se pita, kritizira, izvrgne ruglu ako treba. To su pravila politike, od toga se ne može pobjeći."



Dodao je i kakvu kampanju planira voditi.



"Kampanju u kojoj neću nuditi nikakav lažan program. Ne govorim stvari koje ne mogu ostvariti i za koje nemam ovlasti. Neki ljudi nam godinama obećavaju stvari za koje znaju da ih ne mogu ostvariti. Ja znam što mogu, što ne smijem. Hrvatska je u jadnom stanju, a ne smije biti slučajna država."



"Ljudi dobro znaju što od mene mogu očekivati i tu nema iznenađenja. Mijenjati se neću, ali mijenjat ću Hrvatsku", kazao je zaključno Milanović.





(24sata.info)