Državni sekretar SAD-a, Mike Pompeo, koji boravi u Sjevernoj Makedoniji poručio je da je suočavanje s korupcijom ključno za tu zemlju na putu ka EU i NATO, prenosi portal Plusinfo.

Foto: 24sata.info

“Kao svjetski lider u demokratiji, SAD podržavaju zemlje koje su čvrsto posvećene vladavini prava. Pozdravljamo korake koje je makedonska vlada preuzela na putu borbe protiv korupcije i protiv svakoga ko zloupotrebljava povjerenje javnosti. Borba protiv korupcije je ključna za vaše pristupanje u EU i NATO, ali još važnija za demokratiju i vaš narod”, istakao je Pompeo.



On je izrazio uvjerenje da će Senat SAD-a ratifikovati protokol o pristupanju Sjeverne Makedonije u NATO, a istovremeno je pozdravio sporazume koje je Skoplje postiglo sa Atinom i Sofijom.



Na konferenciji za novinare s makedonskim premijerom Zoranom Zaevom, Pompeo je govorio i o lažnim vijestima i ruskom uticaju.



“Srca i misli građana Sjeverne Makedonije moraju da vode vašu zemlju naprijed, a ne to da rade ruski botovi i trolovi društvenih mreža”, poručio je američki državni sekretar.



Naglasio je da oni govore o tome da su ovaj region i Sjeverna Makedonija važni za SAD, ali, kako je naveo, jedno je da se priča o tome, drugo je kada pokazujemo to našim posjetama.



Zaev je zahvalio Pompeu na američkoj podršci Sjevernoj Makedoniji na njenom putu ka NATO i poručio da očekuje da će Senat uskoro ratifikovati protokol o pristupanju.



Premijer je rekao da je njegova vlada odlučna u borbi protiv lažnih vijesti i ponovio da će Sjeverna Makedonija do 2024. godine odvajati dva posto od budžeta za odbranu, prenosi Tanjug.



“Mi smo fokusirani na ekonomiju. Sjeverna Makedonija je unikatna zemlja koja nema otvorena bilateralna pitanja ni sa jednim susjedom. Za desetak dana očekujemo dugoočekivanu vijest iz Brisela, odnosno otvaranje pregovora sa EU. Vjerujem da će to pozitivno uticati na cio region”, zaključio je Zaev.





(FENA)