Ivona Milinović, prominentna riječka HDZ-ovka, gradska vijećnica i nekadašnja asistentica Davora Ive Stiera u Europskom parlamentu, iznijela je prilično šokantna opažanja na račun srpske nacionalne manjine tijekom gostovanja u Podcastu Velebit desničara Marka Juriča.

Foto: Screenshot

Iako je u čitavoj emisiji Milinović iznosila kontroverzne tvrdnje, poput onih da Torcida šuruje s Miloradom Pupovcem koji vodi propagandu kako bi naštetio Hrvatskoj, u jednom dijelu riječka HDZ-ovka ušla je u analizu Torcidine navijačke pjesme, a potom u objašnjenje koje bi se lako moglo okarakterizirati kao govor mržnje. Krenulo je tako da je Marko Jurič prvo pogrešno citirao Torcidinu pjesmu, pročitavši stihove "Šugava Rijeko/Puna si Srba/Ima još vrba", a potom ga je Milinović ispravila, citiravši ispravno navijački tekst: "Šugava Rijeko, smrdljivi grade/Pobit ću pola tvoje Armade/Šugava Rijeko puna si Srba/Ne brini, Rijeko, ima još vrba".



Zatim je kazala da nema ništa protiv navijačkog folklora, međutim, da Torcida Hrvatskoj čini političku štetu.



"Stvarno je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati Pupovcu argument da sutradan plače, evo su Hrvati fašisti. Međutim, evo, ako ćemo biti baš bezobrazni, ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Dakle, nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim drugim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30-40 (posto)", kazala je Ivona Milinović u Podcastu Velebit, što je "zazvonilo" čak i Juriču koji ju je pitao da objasni što je mislila, a ona je na to odgovorila: "Oni su uvrijedili naš grad. Ako ćemo govoriti takvim jezikom ulice…". Potom je, pak, prešla na drugu temu.



"Torcida, kao slučajno, oblači majicu ‘Ubij Srbina’ kako bi Pupovac imao idući dan što pričati. Rekla bih da je to jedna orjunaška politika", nastavila je Ivona Milinović, inače predsjednica Odbora za nacionalne manjine Grada Rijeke.



U telefonskom razgovoru, HDZ-ova gradska vijećnica rekla nam je, pak, da se nespretno izrazila i da se nipošto ovdje nije radilo o govoru mržnje prema Srbima, već da je ljutita na Torcidu jer 'vrijeđa Riječane'.







- Svojom sam izjavom htjela osuditi to što pjevaju. U Rijeci je nekada bilo 13 posto Srba, sad ih je samo 6 i pol posto. To je puno manja brojka od onih u okruženju odakle Torcida dolazi. Ne treba Rijeku nazivati srpskim gradom jer mi to nismo - rekla nam je Milinović.



Na pitanje znači li to da smatra da bi Torcida trebala "smanjiti postotke" Srba u selima u dalmatinskom okruženju, Milinović je odgovorila da nije to mislila.



'Možda sam se nespretno izrazila'



- Možda sam se nespretno izrazila, ali sam osudila to što oni pjevaju - rekla nam je.



Na našu opasku da u Podcastu Velebit baš i nije osudila antisrpsku poruku pjesme, već da je samo napala Torcidu jer navodno radi štetu Hrvatskoj i koristi Pupovcu, Milinović je odgovorila da "mlađi članovi Torcide to pjevaju i nose takve majice" bez da znaju za koga, u stvari, rade, i dalje inzistirajući na tezi da Milorad Pupovac vodi kampanju protiv Hrvatske i da mu Torcida u tome pomaže.



- Da li dio Torcide ima takve namjere? Sigurno da da. Srpska zajednica nema koristi od huškačkog ponašanja - rekla nam je u prilično nekoherentnom razgovoru.



Kazala nam je i da "osuđuje svo nasilje" te da "ne može ulica određivati pravdu".



- Za mene nema opravdanja ako je istina što se dogodilo u Uzdolju, neovisno o tome što se priča kakav je čovjek taj vlasnik kafića, ali postoje zakoni koji se time trebaju baviti, a ne ulica - rekla je.



Srpski mafijaški lobi



Pohvalila nam se i da je u njezinom mandatu na čelu riječkog Odbora za nacionalne manjine, na njeno inzistiranje, podignut iznos kojim se financira rad vijeća nacionalnih manjina za 50 posto.



- Vrijeđa me kao Riječanku kada se govori da je ovdje atmosfera kao 90-ih i da se bilo koji pripadnik nacionalne manjine boji izaći iz kuće. Ako je neki grad tolerantan, to je Rijeka - rekla nam je.



S obzirom da je u emisiji rekla i da u Rijeci postoji "srpski mafijaški lobi", pitali smo je da nam kaže tko su ti ljudi koji čine tu navodnu mafiju.



- Ne smijem to govoriti. Osoba koja mi je pokazala te prijetnje se boji. Ta je osoba sve prijavila policiji - rekla je predsjednica Odbora za nacionalne manjine Grada Rijeke koja je, inače, pozvala Riječane da organiziraju peticiju za ukidanje Vladinog financiranja Novosti "jer već svakom normalnom Riječaninu to pomalo uzrokuje duševne boli".



Borba s Obersnelom



Inače, Ivona Milinović na riječkoj se političkoj sceni proslavila stalnim napadima na gradonačelnika Vojka Obersnela u Gradskom vijeću, gdje je jedna od najagilnijih govornica iz HDZ-ovih redova.



Tražili smo komentar njezinog istupa u Podcastu Velebit i od predsjednika riječkog HDZ-a Luciana Vukelića, ali on nije odgovarao na naš poziv.



Za komentar smo upitali i riječkog gradonačelnika Obersnela koji nam je kazao da Podcast Velebit nije slušao, ali da nije iznenađen ako je rekla to što se tvrdi da je rekla.



- Kada je ona u pitanju, nema čovjek što biti šokiran. Svojim izjavama i svojim ponašanjem dovoljno govori o sebi i svojem svjetonazoru - rekao nam je Vojko Obersnel.



(Jutarnji.hr)