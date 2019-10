Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je u četvrtak u Pragu od članova Višegradske skupine i Slovenije da, kao članice Europske unije, ubuduće podrže službeni Beograd u procesu eurointegracija i izvan bilateralnih razgovora, kako bi Srbija mogla reći da u Bruxellesu ima prijatelje koji će se za nju boriti.

Vučić je, na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji sa šefovima država članica Višegradske skupine i slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom, istaknuo kako je problem to što Srbija ne može sa sigurnošću znati kada će doći na red za članstvo u EU i hoće li to biti, kao što je ranije najavljivano, 2025. godine.



"Onako kako ste vi nekad gledali na zapadne zemlje, tako mi danas gledamo na Višegradsku skupinu i uspjehe koje ste postigli, nadajući se da jednog dana možemo pripadati tom klubu. Uz naš naporan rad potrebni su nam i vaša potpora i razumijevanje", rekao je Vučić, prenosi Hina.



On je naveo kako Srbija zapravo ne zna što su precizni uvjeti u procesu eurointegracija kada je riječ o rješenju pitanja Kosova.



Vučić je istodobno uvjeren kako će Srbija kao "lojalni i odani prijatelj" moći pridonijeti i napretku EU i ubrzanom razvoju bilateralnih odnosa.



Domaćin summita Višegradske skupine u formatu V4 + Slovenija u Pragu, češki predsjednik Miloš Zeman, rekao je na tiskovnoj konferenciji da je Srbija dobila jednoglasnu podršku u pristupanju Uniji.



"Drago mi je što vas mogu izvijestiti da svi predsjednici jednoglasno podržavaju pristupanje Srbije u EU. Spremni su da tom učlanjenju maksimalno pomoći", istaknuo je Zeman na tiskovnoj konferenciji, a to je stajalište potvrdio i mađarski šef države Janos Ader.



"Sve zemlje ovdje su za ulazak Srbije. To je novost, o tome smo pričali. Naša pozicija ostaje nepromijenjena. Što se tiče stabilnosti Balkana, želim reći da to nije samo u interesu Srbije, već u interesu cijele Unije", naglasio je predsjednik Mađarske na tiskovnoj konferenciji u Pragu, s koje su izvijestili beogradski elektronički mediji.



Šefovima države Višegradske skupine - Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske, danas su se na dvodnevnom summitu po pozivu pridružili i predsjednici Srbije i Slovenije, Aleksandar Vučić i Borut Pahor.



Cilj razgovora je bio da se zemlje Zapadnog Balkana potaknu na napredak u rješavanju bilateralnih sporova te da se naglasi jasna potpora "politici otvorenih vrata EU", prenosi Hina pisanje beogradskih medija.



