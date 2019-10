Novinarska udruženja u hrvatskoj osudila su istup zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića koji se obrušio na voditelja emisije Radio Sljemena Ivana Hlupića, te je vulgarne riječi uputio slušateljici.

Nakon što je voditelj emisije upitao gradonačelnika da komentira informaciju kako ima 24 sata da riješi problem vlasništva zemljišta kod okretišta tramvaja u Prečkom, Bandić se okomio na njega uz optužbe da putem etera promovira nasilje, ističu HND i SNH.



"Samo vas molim, razgovarate s gradonačelnikom. Uozbiljimo stvar! Ja sam institucija Grada i gradonačelnik, a ne klošar! Nema prijetnji u demokratskoj Hrvatskoj. Vi promovirate to ucjenjivanje, nemojte to raditi", obrušio se Bandić na Hlupića.



Nakon javljanja slušateljica koje su kritizirale njegov nastup u emisiji, Bandić je nastavio u neprimjerenom tonu.



"Ja sam pristao biti u vašoj emisiji da pomognemo građanima, a ono što prenose drugi mediji, a onda to prenosite vi, je nekorektno. Može gospođa govoriti što hoće, neće mene nitko j..... Neće skrenuti s mog puta istine i dostojanstva... Zašto to radite, čim se hranite", rekao je on, prenosi Novi list.





(24sata.info)