U Hrvatskoj je stigla velika promjena vremena uz osjetno niže temperature.

Foto: webcam

Na Zavižanu je izmjerena temperatura od 0 stupnjeva, a počeo je padati i snijeg. Kako se vidi sa snimke web kamera, snijeg je počeo padati na Zavižanu, a mogao bi početi padati i na Učkoj.



Zabijelila se i Slovenija. Snimke web kamere pokazuju da je snijeg pao i na Kredarici.



U Hrvatskoj će u četvrtak prevladavati oblačno s kišom, češćom u Dalmaciji gdje će još biti i lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda Hrvatske (DHMZ).



Prijepodne će na sjevernom Jadranu i u najzapadnijim kopnenim područjima oborina postupno prestajati, a potom se i djelomično razvedriti. Na istoku i osobito na jugu zemlje kiše može biti do kraja dana. U unutrašnjosti će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar poslijepodne oslabiti. Na sjevernom Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a tijekom prijepodneva će se proširiti i na Dalmaciju.



Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu od 9 do 14, a na Jadranu od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva.





(24sata.info)