Danas završava bablje ljeto. Iznadprosječnoj toplini polako se bliži kraj, a period stabilnog vremena prekinut će hladna fronta.

Povodom nadolazećeg pogoršanja vremena DHMZ je putem sustava Meteoalarma za kopneno područje Istre i Kvarnera izdao čak dva narančasta upozorenja, javlja Istramet.



Prvo se odnosi na mogućnost obilne kiše. Naime, s jačim grmljavinskim pljuskovima može pasti 30-60 mm kiše u kratkom vremenskom roku. Drugo narančasto upozorenje odnosi se na mogućnost grmljavinskog nevremena, a vjerojatnost grmljavine pritom iznosi 60-90 posto.



Narančasto upozorenje na snazi je i za more zapadne Istre, a ono se odnosi na buru koja stiže krajem dana i u noći na četvrtak. Udari bure prema njihovim predviđanjima mogli bi se kretati od 65 do 100 km/h, prenosi Index.



Jako nevrijeme stiglo je danas oko 14 sati na područje Rovinja. Crni oblaci nadvili su se nad grad i šire područje, a počela je padati i jaka kiša. Munje paraju nebo. Nevrijeme je stiglo i do Pule.



"Spojilo se nebo i zemlja", piše Istramet na svojim Facebook stranicama.





