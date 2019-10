Slovenski premijer Marjan Šarec kazao je u utorak da bi eventualno osnivanje nove slovenske državne aviokompanije, nakon što je uprava Adrije Airways dan ranije zbog nelikvidnosti zatražila stečaj bilo vrlo riskantno s obzirom na proteklo iskustvo, iako je to jedna od opcija koje se razmatraju.

Foto: Adria Airways

"Ići u to bez simulacija poslovanja takve tvrtke za barem tri godine unaprijed bilo bi riskantno i bez smisla", kazao je Šarec pred sastanak čelnika svoje vladajuće koalicije, dodavši kako će se i alternativno rješenje, po kojemu bi vlada subvencionirala međunarodne kompanije koje se nakon stečaja Adrije pobrinu da Ljubljana ne ostane bez zračnih linija s važnim europskim destinacijama, također pažljivo razmotriti nakon što se stave na vagu svi argumenti.

Šarec je ponovo kritizirao način poslovanja i dubioze u posrnuloj aviokompaniji koju je prethodna vlada za samo 100.000 eura prodala malo poznatom njemačkom fondu 4K Invest, a on zatim prodao zrakoplove u njenom vlasništvu pa ih uzeo u zakup te se dodatno neodgovorno zadužio. Premijer smatra da bi spašavanje takvog vlasnika, da se je vlada za to odlučila, značilo dodatno "razbacivanje" državnog novca i to u "vreću bez dna".

Adria je loše poslovala i dok je bila u državnom vlasništvu, ali je način na koji je prodana pokazao da privatizacija nije uvijek dobro rješenje, kazao je Šarec dodavši da se zalaže da se ispitaju korijeni koji su doveli do situacije koja sada opterećuje njegovu vladu.

Nakon što je država odbila financijsku pomoć ili jamstva za kredit za održanje likvidnosti, uprava zračnog prijevoznika u ponedjeljak je zatražila stečaj, o čemu će sljedećih dana odluku donijeti sud i imenovati prinudnog upravitelja.

Skoro 600 zaposlenih u Adriji ostaje bez posla, a oni koji kažu da bi Slovenija sada trebala pokrenuti novu državnu aviokompaniju smatraju da je to jedini način da zadrži znanje i tradiciju koja se u civilnom zrakoplovstvu gradila više desetljeća.

Tome su u koaliciji sklone stranka Ljevica (L), ali i Socijalni demoktrati, dok je protiv oporbena desnica, ali i liberalna stranka Alenke Bratušek (SAB), čija je predsjedmica i ministrica za infrastrukturu u sadašnjoj vladi, a kaže da bi osnivanje nove aviokompanije bio novi udar na džepove poreznih obveznika, prenosi Hina.

Ministar za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, koji je taj resor držao i u prijašnjoj vladi Mire Cerara te u okviru svoje nadležnosti bio uključen u prodaju zračne kompanije fondu koji je osnovan s 25.000 eura temeljnjog kapitala, za propast Adrije optužuje upravu koju su postavili Nijemci te kaže da su analize pokazale vrlo loš način njena poslovanja i velike financijske dubioze.

Počivalšek tvrdi da bi se linije Ljubljane sa zanimljivim europskim destinacijama mogle ubrzo obnoviti jer su za komercijalne i isplative letove zainteresirani mnogi strani avioprijevoznici, dok bi za pokretanje nove kompanije trebalo i do pola godine, a upitna su i velika sredstva koja bi u to trebalo uložiti.

U vrijeme kad je prijašnja vlada prodala Adriju Airways njemačkom investitoru prodana je i licencija za upravljanje ljubljanskim aerodromom njemačkom Fraportu, koji upravlja s više velikih europskih zračnih luka, uključujući i onu u Frankfurtu.

Taj se investitor također našao pogođenim stečajem Adrije koja je osiguravala polovicu linija na ljubljanskom aerodromu "Jože Pučnik" pa je zainteresirana da se stvari što prije urede, kako bi posao krenuo.

Uprava ljubljanskog aerodroma objavila je zato u utorak kako ocjenjuje da će sve prijašnje letove koje je imala Adria obnoviti u roku od godinu i pol dana te je u više pregovora o tome i jako se angažirals s više potencijalnih avioprijevoznika koji su za to zainteresirani.

U Fraportu su naveli da su prije teškoća u Adriji očekivali da ove godine zabilježe u zračnoj luci promet između 1,5 i 1,7 milijuna putnika, a sada smatraju da će ih biti oko 200.000 manje jer je otkazan velik broj letova, no da će kao tvrtka koja upravlja jedinom funkcionalnom slovenskom zračnom lukom ipak na kraju godine imati pozitivan financijski rezultat.

Optimistični smo i aktivno pregovaramo s prijevoznicima, ali se nadamo da ćemo do kraja godine vratiti svih pet ključnih veza Ljubljanje koje su trenutačno izgubljene, kazao je direktor uprave ljubljanskog Fraporta Zmago Skobir, rekavši da su to linije koje slovensku prijestolnicu povezuju s Bruxellesom, Frankfurtom, Bečom, Muenchenom i Zuerichom, koje su i u vrijeme Adrije bile komercijalno isplative.

( FENA)