I francuski I list Libération piše o klimavoj poziciji Dubravke Šuice koja bi trebala postati jednom od povjerenica u Europskoj komisiji.

Ovaj lijevo orijentirani francuski list tako tvrdi da je Šuica jedna od predloženih povjerenica čija bi kandidatura mogla pasti, i to najviše jer "ima poteškoće u objašnjavanju odakle joj imovina od 5 milijuna eura".

Tekst započinje pitanjem koliko će kandidata za povjerenike u Europskoj komisiji pasti tijekom saslušanja pred Europskim parlamentom koje je započelo jučer, a traje do 8. listopada.

Dvoje kandidata otpalo je već prošli tjedan

Čak i prije saslušanja pred Europskim parlamentom u Strasbourgu dvoje predloženih kandidata otpalo je već u četvrtak, a još nekoliko ih se nalazi u neizvjesnoj poziciji. Naime, Odbor za pravna pitanja već je eliminirao dvoje predloženih povjerenika - euroskeptika i bivšeg mađarskog ministra pravosuđa Laszla Trócsányija i Rumunjku Rovanu Plumb zbog "sukoba interesa".

Na klimavim pozicijama su i Francuskinja Sylvie Goulard i Dubravka Šuica

No i neki drugi kandidati nalaze se na klimavim pozicijama, prije svega francuska kandidatkinja Sylvie Goulard iz političkog bloka Obnovimo Europu te hrvatska predstavnica Dubravka Šuica iz redova kluba zastupnika Europske pučke stranke. Kandidature bi mogle padati, piše Libération, posebice ako se različite političke grupacije odluče osvećivati za svoje predstavnike, a to bi pak moglo ugroziti inauguraciju povjerenstva kojim će predsjedati njemačka konzervativka Ursula von der Leyen zakazanu za 23. listopada u Strasbourgu.

Nikada situacija nije bila ovako neizvjesna

Nikada situacija nije bila ovako neizvjesna jer je ovo prvi put da dvije glavne političke skupine - konzervativci EPP-a i socijaldemokrati - koje su dominirale parlamentom od 1979. godine više nemaju apsolutnu većinu. Drugim riječima, dogovor o kandidatima u cjelini je otežan jer je potrebno uključiti i centriste iz Obnovimo Europu, koji su neophodni za postizanje dogovora.

Osim toga, nedavnom izmjenom poslovnika parlamenta predviđeno je da sada parlamentarni odbori moraju potvrditi kandidaturu članova Europske komisije dvotrećinskom većinom.

Prva na udaru je Goulard

Ako dođe do političkih osveta, prva na udaru je Sylvie Goulard, koja je bila europarlamentarka od 2009. do 2017. godine. Njeno će se saslušanje održati u utorak poslijepodne. Goulard je oslabljena aferom o fiktivnom zapošljavanju asistenata u EP koje je provodila njena stranka Demokratski pokret, ali i činjenicom da je od 2013. do 2016. godine, dok je bila europarlamentarka, primala plaću od oko 10 tisuća eura mjesečno od američkog instituta Berggruen.

Šuica ima poteškoća objasniti odakle joj milijuni

Ako je Plumb pala zbog sumnjivih donacija, a Trocsanyi zbog veza s bivšom odvjetničkom tvrtkom za koju je radio, teško je zamisliti da bi se Goulard mogla izvući, piše francuski list.

Baš kao i Dubravka Šuica, koja ima najveće poteškoće pri objašnjavanju odakle joj bogatstvo od pet milijuna eura.

Ako padne nekoliko povjerenika, Ursula von der Leyen neće imati drugog izbora nego tražiti od država da predlože nove kandidate. S obzirom na labavu većinu koju je dobila 16. srpnja, nema previše prostora za suprotstavljanje zastupnicima.

