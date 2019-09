Za Hrvatsku je politički bitno da dobije pozitivnu ocjenu Europske komisije o spremnosti za ulazak u Schengen, koja se očekuje uskoro, a sada je nemoguće predvidjeti kada će Hrvatska ući u taj prostor bez unutarnjih kontrola na granicama, izjavio je u subotu u Bruxellesu hrvatski premijer Andrej Plenković.

Andrej Plenković / 24sata.info

"Nama je bio cilj dobiti ove 2019. godine pozitivnu ocjenu Europske komisije da je Hrvatska ispunila sve kriterije. Za nas je u ovom trenutku politički bitno da to bude ostavština Junckerove Komisije kada je riječ o hrvatskom ulasku u Schengen i nakon toga procedura se seli u Vijeće EU-a", izjavio je Plenković na kraju svog trodnevnog posjeta Bruxellesu, koji je završio u subotu susretom s predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom, javila je Hina.



Europska komisija bi sredinom sljedećeg mjeseca trebala dati pozitivnu ocjenu da je Hrvatska ispunila sve kriterije za ulazak u šengenski prostor. Plenković je da u ovom trenutku "ne može dati pouzdan datum kada će odluka o ulasku biti donesena".



Po njegovim riječima, za to je više razloga, a prvi je što se već nekoliko godina u EU-u pokušava dogovoriti reforma Dublinskog sustava, što je pitanje solidarnosti unutar Unije po pitanju migracija i oko čega još nema konsenzusa, drugi razlog je što će se morati jačati šengenski sustav i treći što su ispred Hrvatske u čekaonici za Schengen Bugarska i Rumunjska.



"U tom kontekstu meni ili bilo kome drugome teško je dati neki datum, ali mi ćemo tu temu držati i zalagati se za nju u Vijeću EU-a temeljem naših konkretnih postignuća i dekontekstualizirati od onoga što bi eventualno mogao biti neki politički kut bilo koje zemlje", rekao je Plenković.



Istaknuo je da je Hrvatska puno napravila da bude spremna za Schengen, povukla golema sredstva za jačanje kontrole vanjskih granica, ojačala sposobnost policije koja sprječava ilegalne migracije, a pritom nije, za razliku od nekih susjednih zemalja, postavila bodljikavu žicu ili zid.



Zamoljen da objasni svoju izjavu da Slovenija, u slučaju da pribjegne blokadi hrvatskog ulaska u Schengen, to ne može činiti unedogled, Plenković je rekao da Hrvatska ima dosta "široke i velike opcije" i da nema potreba za daljnjim objašnjenjima.



"Nema potrebe za daljnjim objašnjenjima. Nisam ja kao neki drugi koji se uzbude ako ja dođem u posjet u Bruxelles pa onda to komentiraju. Ne znam da smo mi ikada komentirali posjet slovenskog premijera ničim izazvani", rekao je Plenković.





(FENA)