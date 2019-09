Vlast se mora prestati igrati demokratije, pregovarati sa crkvom oko državnih pitanja. Mora braniti nezavisnost i slobodu Crne Gore i nijedan interes ne smije pretpostaviti interesu opstanka svoje države, saopšteno na Cetinju na tribini Crnogorske pravoslavne crkve, javlja RTCG.

Foto: AA

Mitropolit Mihailo poručio je onima koji, kako kaže, ruše CPC i Crnu Goru da se pozabave pitanjima svoje države.



“Dragi prijatelji, susjedi naši, povedite računa o Srbiji, o Srpskoj republici, Vojvodini, da se ne skupite na Beogradski pašaluk. A država Kosovo i Albanija, to su vaši i naši susjedi”, rekao je Mihailo.



Nedopustivo je, kaže akademik Radovan Radonjić, da su svim pravoslavnim vjernicima u Crnoj Gori dostupne naše svetinje, osim Crnogorcima.



“Koja to Venecijanska ili druga komisija ima pravo da se miješa u stvari koje su isključivo crnogorske”, rekao je Radonjić.



Obaveza države Crne Gore je, kažu, da nakon obnove nezavisnosti utemelji i autokefalnu Crnogorsku pravoslavnu crkvu.



Država Crna Gora je propustila nekoliko vozova i bez obzira na to što se nisu stvorili bili uslovi da malo ažurnije poradi na obnovi CPC-a, mislim da predugo država trpi prst u oku od SPC-a”, rekao je publicista Danilo Burzan.



Žarko Đurović, protoprezviter Crnogorske pravoslavne crkve, kazao je da “nama po rođenju, porijeklu i nacionalnoj pripadnosti, Crnogorcima, dosta je više priče da smo Srbi”.



“Posebno kad tu priču puštaju u javnost zagriženi pripadnici elitnih krugova i Srpske pravoslavne crkve, komšijske zemlje Srbije sa kojom živjeli u državnoj zajednici”, rekao je Đurović, prenosi RTCG.



Ukoliko se ne riješi pitanje CPC-a učesnici skupa poručuju da će pokrenuti odgovornost za veleizdaju zemlje koja je učinjena, kako kažu, predajom dijela crnogorske državne i društvene teritorije stranom pravnom licu, mimo zakona, ikakvog prava i konsultacije sa građanima.



(24sata.info)