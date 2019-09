Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak u New Yorku kako je za problem Kosova potrebno trajno rješenje koje mora biti postignuto tako da nijedna strana neće dobiti sve, ali će dobiti dovoljno.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Naglasio je kako neriješeno pitanje Kosova opterećuje ekonomski razvoj i u Srbiji i u regiji.



"Počeli smo se boriti za trajno rješenje i očekujemo da svijet shvati naše pozicije i argumente i da ne podržava suprotnu stranu kao što su činili od 1999. do 2008. godine", rekao je Vučić u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, prenosi Beta.



Mišljenja je kako je put ka rješenju usporen zbog "tenzija i unilateralnih poteza Prištine koji čine sve da bude teže".



"Pošto su uveli carine u studenome 2018. godine izgubili smo oko 350 milijuna eura do kolovoza ove godine", rekao je srbijanski predsjednik i dodao da je Srbija "umjereno i odgovorno odgovarala" i nije uvela protumjere.



Govorio je i o aktualnim projektima posvećenim povezivanju Balkana.



U tom kontekstu spomenuo je i da za desetak dana počinje izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, kao i da se radi na povezivanju autoputem s Banjom Lukom.



Spomenuo je i razgovor s premijerima Sjeverne Makedonije i Albanije s kojima je planirano osnivanje zajedničkog tržišta. Naveo je kako to zajedničko tržište nije zamjena za Europsku uniju i da nitko ne treba da se plaši nove Jugoslavije, već da ono predstavlja "izražavanje naše brige za nas dok ne završimo eurointegracije".



(FENA)