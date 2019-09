Knjiga govora člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika "Borba za Republiku" koja obuhvata njegova obraćanja tokom prošle predizborne kampanje, danas je predstavljena u Beogradu.

Foto: 24sata.info

Priređivač knjige Milan Ljepojević naveo je da to djelo sadrži analizu stanja u Republici Srpskoj i viziju njenog razvoja i budućnosti.



"Iskrena poruka knjige jeste da će snaga našeg uvjerenja biti odlučujuća da li će Republika Srpska biti država ili neće, a ne neki međunarodni administratori ili spekulanti", rekao je on.



Ljepojević je naveo da knjiga ukazuje i da je budućnost Republike Srpske u jedinstvu srpskog naroda, ali i, kako je rekao, da bi ste nešto ostvarili morate to da tražite.



"Znači na putu ostvarenja naših zahtjeva jedina prepreka možemo biti mi sami", rekao je on novinarima uoči početka promocije u Medija centru.



Ljepojević je podsjetio i da su građani Republike Srpske svoje mišljenje o ovoj viziji i analizi razvoja rekli 7. oktobra prošle godine kada je Dodik dobio rekordan broj glasova.



"Republika Srpska je garancija slobode srpskog naroda, a sloboda i Republika Srpska su garancija budućnosti", rekao je on.



Recenzent Franc Sošnja naveo je da se iz Dodikovih govora mogu vidjeti nagovještaji nekih političkih događaja koji se dešavaju 11 mjeseci poslije toga na nivou BiH.



On je rekao da je riječ o predviđanju problema kroz koje se BiH sada kreće,



jer ne uspjeva uspostaviti vlast poslije toliko vremena.



"Generalna poruka tog djela je da upućuje čitaoce da nikada ne treba prestati sa borbom kao što od stvaranja Republike Srpske pa do sada nismo stali. Ako stanemo izgubićemo Republiku Srpsku, a bez Republike Srpske, Srba neće biti na tim prostorima", rekao je Sošnja.



Direktor Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović ukazao je da se u Dodikovim govorima vidi i za srpski narod najvažnija poruka, a to je Dodikovo zalaganje za jedinstvo srpskog naroda.



"On je odmah na početku kampanje rekao: `U svakom slučaju mi smo tu da vjerujemo u državno, nacionalno i narodno jedinstvo Srba, Srbije i Republike Srpske...naša budućnost je u budućnost jedinstva srpskog naroda", podsjetio je Cicović.



On je napomenuo i da nikada potreba za srpskim jedinstvom nije bila važnija nego sada kada je SDA usvojila programsku deklaraciju čiji je, kako je ocijenio, primarni i dugoročni cilj stvaranje unitarne BiH u kojoj ne bi bilo Republike Srpske.



"Od ovakvih nasrtaja na Republiku Srpsku možemo se sačuvati samo srpskim jedinstvom, jedinstvom srpskih političkih partija vlasti i opozicije i zajedničkim pristupom da se odbaci bilo kakva mogućnost nasrtaja na Republiku Srpsku i Dejtonski mirovni sporazum" rekao je Cicović.



Knjiga "Borba za Republiku", sačinjena od Dodikovih govora iz prošle predizborne kampanje, objavljena je u izdanju "Nezavisnih novina" i predstavljena početkom jula u Banjaluci.





(NN)