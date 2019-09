Predsjednica RH boravi u New Yorku u povodu Opće skupštine Ujedinjenih naroda i na društvenim mrežama redovito izvještava s kim se sve sastala.

Kako su izvjestili iz njezina ureda, u ponedjeljak se našla s glavnim tajnikom te organizacije Antonijom Guterresom s kojim je razgovarala o “situaciji na jugoistoku Europe, posebice o Bosni i Hercegovini, odnosima između Beograda i Kosova” te o tome što će Hrvatska kao “lider na tom području učiniti da bi pomogla u daljnjoj stabilizaciji stanja i rješavanju svih otvorenih pitanja”.



Priopćenje iz Srbije



Predsjednica u međuvremenu na Twitteru objavljuje s kim se sve sastala i rukovala, no bar je jedan susret prešutjela. Kako javlja srpsko ministarstvo vanjskih poslova, ministar i potpredsjednik Vlade Srbije, Ivica Dačić, imao je u New Yorku niz susreta s brojnim svjetskim čelnicima, među kojima je i hrvatska predsjednika Kolinda Grabar Kitarović.



“Šef srpske diplomacije susreo se i imao kraće razgovore u sjedištu Ujedinjenih naroda s premijerom Belgije, predsjednicom Hrvatske, ministrom vanjskih poslova Hrvatske, predsjedavajućim Predsjedništvu BiH, ministrom vanjskih poslova Brazila, ministrom vanjskih poslova Tunisa, ministrom vanjskih poslova Bangladeša, generalnim tajnikom OEBS-a i drugima”, stoji u priopćenju iz Srbije.



Iz Ureda predsjednice kasnije su reagirali na priopćenje srpskog Ministarstva; kažu kako u New Yorku nije održan bilateralni sastanak Kolinde Grabar Kitarović i srpskog ministra Dačića te da takav sastanak nije bio ni u planu. “Hrvatska je delegacija srpsku delegaciju srela na hodniku, kao i desetke drugih. Ako predsjednica nekog pozdravi, to nije bilateralni sastanak”, rekli su iz Ureda predsjednice za N1.





