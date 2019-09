Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na 74. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, u čijem centru pažnje biti klimatske promjene, a na agendi srpskog predsjednika to će biti izgledi za rješavanje kosovskog pitanja.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

U nedjelji pred nama, u sjedištu Ujedinjenih nacija u New Yorku na 74. zasjedanju Generalne skupštine boraviće delegacija iz Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem.



On će se obratiti na zasjedanju Generalne skupštine, imaće niz bilateralnih susreta, čije će teme biti spoljna politika Srbije, ali i pitanje Kosova i Metohije.



Aleksandar Vučić će se sutra, po dolasku u New York, sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, na njenu inicijativu.



Taj susret uslijediće samo nekoliko dana nakon što se Angela Merkel u Berlinu sastala sa srpskom premijerkom Anom Brnabić i tom prilikom izjavila da bi trebalo nastaviti proces rješavanja problema Kosova i Metohije i dodatno ga unaprijediti, kako bi bilo postignuto rješenje.



"Imaću bezbroj sastanaka u New Yorku. Sa ljudima iz EU, mnogo bilateralnih susreta, opet sa kancelarkom Merkel, što je za mene zadovoljstvo", rekao je ranije Vučić.



Na konstataciju novinara da Merkel tamo ide na dan i po, a da je tražila sastanak sa Vučićem, predsjednik kaže da ga je to iznenadilo, ali da joj je zahvalan na toj vrsti pažnje.



"Ti razgovori su teški. Imaću sastanak i sa ruskim ministrom Sergejom Lavrovom. Ne znam da li ću ići u nedjelju ili ponedeljak, jer Trump zakazuje neke religijske skupove, pa sad vidim da će Albanci da se hvale da su tamo bili, da su se sastali sa Trumpom, a nisu, pa ne znam da li da idemo i mi, pa da i mi glumimo da smo pričali nekoliko sati, a u stvari smo došli da se slikamo i da prozborimo minut. A svaki minut je vrijedan sa američkim predsjednikom", istakao je Vučić.



Najavio je i susret sa grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, prvi put od njegovog izbora za predsjednika Vlade.





(24sata.info)