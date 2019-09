Nakon što je u Krapini najavila kako namjerava skočiti padobranom, svestrana predsjednica Hrvatske u SAD-u je pokazala i boksačke vještine.

Foto: Instagram

Kolinda Grabar-Kitarović nalazi se u SAD-u gdje će sudjelovati na 74. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, no osim za posjet kćeri koja studira na Harvardu, a koji je najavila o vlastitom trošku, predsjednica je pronašla vremena i za susret s UFC prvakom Stipom Miočićem, prenosi Index.hr.



Sa slavnim američkim borcem hrvatskih korijena Kolinda se susrela u Clevelandu, gdje ju je Miočić ugostio u teretani u kojoj trenira. Od predsjednice borac je dobio hrvatski dres s brojem 10, a na društvenim mrežama pojavio se i isječak koji pokazuje kako su predsjednica i Miočić navukli boksačke rukavice te odradili lagani trening.







Predsjednica na službenom putu ostaje do 25. septembra, dok će još dva dana u SAD-u provesti u privatnom aranžmanu, o čemu je nedavno obavijestila Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.



Na društvenim mrežama neki su se odmah našalili da se nadaju kako predsjednica barem ovaj put neće turistički ispred Bijele kuće.





