Crnogorska policija ne očekuje nerede na sedmoj Paradi ponosa koja će se u subotu održati u Podgorici, ali će policijske snage ipak biti u pripravnosti kako bi reagirale ukoliko dođe do incidenata.

Foto: Arhiv

- Bit će angažiran optimalan broj policijskih službenika na licu mjesta koji će, shodno procjeni, osigurati nesmetano održavanje povorke, a policijske snage će svakako biti u pripravnosti, kako bi reagiralie ukoliko dođe do nekog incidenta, iako dosadašnji pokazatelji ne ukazuju na to da će doći do narušavanja javnog reda i mira na mjestu održavanja povorke - priopćeno je u petak iz crnogorske Uprave policije.



Povorka će početi u 16 sati, a sudionici će se kretati glavnim ulicama glavnog grada Crne Gore.



Ovogodišnja povorka ponosa, koja će se održati pod sloganom „Ne preko naših leđa“, u sjeni je neusvajanja zakona o istopolnom partnerstvu u crnogorskom parlamentu posljednjeg dana srpnja, koji bi istospolnim parovima u Crnoj Gori omogućio da uživaju ista prava kao heteroseksualni, samo bez mogućnosti usvajanja djece. Protiv tog zakona glasali su zastupnici manjinskih stranaka, dok je oproba bila izvan skupštinske dvorane u trenutku glasanja.



Ipak u petak, na sastanku s predstavnicima organizatora „Montenegro Pridea 2019“, crnogorski premijer Duško Marković najavio je da će njegova vlada uskoro ponovo uputiti parlamentu prijedlog zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola kako bi bio razmatran na jesenskom zasjedanju tog tijela.



- Vlada Crne Gore nastavit će suštinski podržavati ostvarivanje prava pripadnika LGBT zajednice na kvalitetan način. Iza nas je teško razdoblje otvaranja društva i prihvaćanja suvremenih vrijednosti. Crna Gora se okrenula europskim i evroatlantskim vrijednostima i vlada predano i mudro radi na ostvarivanju tog cilja - kazao je crnogorski premijer.



Kao i prethodnih godina u paradi ponosa neće sudjelovati nitko od najviših državnih dužnosnika Crne Gore, već će kako je najavljeno njihovo mjesto zauzeti članovi njihovih kabineta. Neće biti ni ministra za ljudska i manjinska prava, koji je, kako je objašnjeno crnogorskim medijima „na službenom putu“, prenosi Hina.



Uoči sutrašnje povorke ponosa iz ureda crnogorskog zaštitnika ljudskih prava primjećuju da je položaj ove populacije poboljšan u Crnoj Gori, ali da se ipak LGBTIQ osobe suočavaju s diskriminacijom u ostvarivanju prava, stereotipnim stavovima i nedovoljnim prihvaćanjem u široj javnosti.



Prva parada ponosa u Crnoj Gori održana je 24. srpnja 2013. u Budvi, gdje se okupilo tridesetak učesnika, dok je skup osiguravalo 400 policajaca. Stotinjak protivnika parade pokušalo je spriječiti njeno održavanje zasuvši učesnike kamenjem, bocama i drugim predmetima. Usprkos neredima, sudionici parade prošetali su se u povorci od budvanskih starogradskih zidina do budvanske marine, koju su radi njihove sigurnosti napustili čamcima.





(FENA)