Predsjednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je da nije tačna tvrdnja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da niko osim njega nema plan za Kosovo i podsjetio da je SSP još u maju predstavila svoju Deklaraciju o pomirenju koja podrazumijeva normalizaciju odnosa dva naroda.

Foto: Tanjug

Kako je rekao, u tom planu nema Aleksandra Vučića, "jer on ne zna šta znači riječ pomirenje".



"Naš plan podrazumijeva da njega nema više na vlasti, kao ni njegovih prijatelja i partnera sa Kosova Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija", rekao je Đilas novinarima ispred zgrade Generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vijencu.



Đilas je rekao da taj plan predviđa da u procesu pomirenja ne mogu učestvovati ljudi koji su činili ratne zločine ili su huškali zločince, jer je sa takvim ljudima nemoguće postići pomirenje, s obzirom da takva riječ i ne postoji u njihovom rečniku.



On je ocijenio da u ovom trenutku nije moguće postići konačan dogovor o statusu jer Albanci insistiraju na nezavisnosti, a dio međunarodne zajednice ih u tome podržava, zbog čega je potrebno insistirati na normalizaciji koja podrazumijeva prestanak provokacija, ukidanje taksi, omogućavanje slobodnog kretanja, liječenja i studiranja, kao i rješavanje drugih stvari koje su sada sporne.



Predsjednik SSP-a je naveo da je Kosovo jedna od tačaka u Evropi sa koje se ljudi najviše iseljavaju i ocijenio da je to posljedica činjenice da su ljudi "taoci kriminalaca", i Srbi na sjeveru i Albanci na jugu Kosova.



Đilas je naveo da je nakon 2012. godine i dolaska na vlast Aleksandra Vučića Srbija sistematski istisnuta sa sjevera Kosova i da Srbi koji tamo i dalje žive sada imaju samo mobilne telefone preko kojih direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić može da se čuje sa Vučićem.



On je rekao da su potencijalni sagovornici po pitanju tog plana svi koji žele da ga prihvate i da je on preveden i na albanski jezik.



"Ovo je jedini način. Sedam godina pokušavaju sa Vučićem. Jesu li bilo šta postigli?", rekao je Đilas i dodao da se to može riješiti samo bez ljudi koji su opterećeni prošlošću, dakle bez Vučića i kosovskih lidera Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija.



Govoreći o odluci kosovskih vlasti da omoguće glasanje na predstojećim izborima samo ljudima sa kosovskim dokumentima, on je rekao da to nije prvi put i da je isti režim bio uspostavljen i prilikom prethodnih lokalnih izbora.



Đilas je naveo da je stav njegove stranke da je Kosovo teritorija Srbije i da narednu vlast neće obavezivati nijedna odluka koju eventualno bude donijela nelegitimna skupština.





(BETA)