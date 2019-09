U samo dva tjedna čak sedam osoba iz Zagreba oboljelo je od ospica, a ono što osobito zabrinjava stručnjake jest činjenica da se sedmero zaraženih ne poznaje, da nisu bili u međusobnom kontaktu te da za sada nije ustanovljena nikakva poveznica između njih, piše u četvrtak Jutarnji list.

Kako stvari stoje, u vrlo kratkom vremenu sedmero ljudi se zarazilo na različitim mjestima, zbog čega struka očekuje nove slučajeve. Za samo jednu pacijenticu nedvojbeno je utvrđeno kako je oboljela - potvrđeno je da je bila u kontaktu sa zaraženim francuskim turistom, navodi dnevnik.



Također, ne može se sa sigurnošću reći jesu li se zaraženi cijepili ili nisu. Kako Jutarnjem listu potvrđuju liječnici, za samo jednog pacijenta je sa sigurnošću utvrđeno kako nije cijepljen, jer je njegova majka decidirano odbijala cijepljenje. Za ostale se također pretpostavlja da nisu cijepljeni, no oni u to nisu sto posto sigurni.



Ovako nepovezani slučajevi ospica doista se mogu smatrati neobičnima. Ospice su bolest koja ne nastaje ničim izazvana nego ih dobijemo od zaražene osobe. Zato sedmero oboljelih koji naizgled nemaju nikakvu poveznicu mogu na prvu izgledati nelogično. No epidemija mora imati logičan uzrok. Može biti da su se ti ljudi, ne znajući, negdje slučajno sreli, no ta je mogućnost gotovo nevjerojatna, ističe dnevnik.



Postoji daleko logičnije objašnjenje, a to je da u Zagrebu trenutno ima više neprepoznatih slučajeva ospica koji nisu nigdje zabilježeni, kaže dr. Bernard Kaić, voditelj službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).



Svih sedmero zaraženih liječilo se u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti Fran Mihaljević, a prva oboljela osoba, kako je potvrdila dr. Sanja Zember, u bolnicu se javila 26. kolovoza, prenosi Hina.



Ospice su vrlo zarazna virusna bolest, a izvor bolesti je oboljelo dijete ili odrasla osoba. Bolest se prenosi kapljičnim putem u direktnom kontaktu s bolesnikom, a moguć je prijenos i preko treće osobe u bliskom kontaktu u obitelji, vrtićima i školama. Virus je jako osjetljiv pa je prenošenje bolesti preko treće osobe moguće ako je kontakt s bolesnikom bio kraći od 10 minuta. Bolesnik je najzarazniji u prva četiri dana. Kad izbije osip, virus je još prisutan u slini i na sluznicama dišnih organa. Poslije preboljelih ospica ostaje trajni imunitet i ne može se ponovno oboljeti, donosi Jutarnji list.





(FENA)