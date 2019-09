Šefovi opozicije, kao i ljudi bliski liderima današnjeg Saveza za Srbiju tražili su od mene da izdam Aleksandra Vučić na predsjedničkim izborima 2017. godine, izjavio je potpredsjednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Ivica Dačić / 24sata.info

Lider Socijalističke partije Srbije, koji je i koalicioni partner Srpske napredne stranke već sedam godina, rekao je za "Srpski telegraf" da mu nije bilo teško da odgovori negativno na takvu ponudu.



"Kampanja je bila na početku, tek što su bili raspisani predsednički izbori, a telefon nije prestajao da zvoni. Nema ko nije zvao i pokušao da me ubedi da okrenem leđa Vučiću", kaže Dačić.



Kako dodaje, svi su htjeli samo jednu stvar - da napusti Vučića u izbornoj kampanji i da ga ni on ni SPS ne podrže na izborima za predsjednika Srbije.



"To je bio sulud zahtev, jedan bedan pokušaj vrbovanja i prljava igra. Partija koju vodim je od 2012. u koaliciji sa Vučićevom strankom. Prošli smo mnogo toga i pokazalo se da smo jedni drugima korektni partneri, da svaka strana poštuje sve što se dogovorimo", ističe Dačić.



Upitan da li bi mu bilo lakše da sarađuje sa nekim drugim, umjesto sa Vučićem, on odgovara:



"Nemoj niko da nas deli, radimo zajedno, borimo se za interese Srbije. Znam da bi mnogi ovde, ali i u inostranstvu želeli da vide raskol u vladajućoj koaliciji. Što bi Milošević rekao, to će biti malo morgen".



Dačić ocjenjuje i da će SNS i koalicija SPS-JS na izborima 2020. godine osvojiti još više glasova, jer se bore za interese Srbije.



Ističe da se politika SPS ni u čemu ne podudara sa stavovima stranaka, kako je rekao, skupljenih s konca i konopca.



Prema njegovim riječima, opoziciji u Srbiji nema politiku, a fali joj i glavna stvar, a to je podrška naroda.



"Ovo što oni rade ne može biti i nije u korist Srbije", kaže lider SPS.



On podsjeća da je sličnu poruku za opoziciju imao i tokom kampanje za predsjedničke izbore 2017.



"Nigde još nisam video takvu mržnju prema Srbiji, oni ne mrze Vučića, oni mrze Srbiju. Ja volim Srbiju i zato sam uz Vučića i za budućnost Srbije", poručio je tada Dačić liderima opozicije.





(24sata.info)