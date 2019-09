Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Republike Hrvatske (DKOMRH) objavila je u srijedu da je kao neosnovanu odbila žalbu austrijskog Strabag na odabir grčkog Avaxa za izvođača radova na izgradnji gradnji južnoga dijela pristupnih cesta Pelješkom mostu.

Foto: Arhiv

Riječ je o izgradnji stonske obilaznice (DC414), poddionice Sparagovići/Zaradeže-Prapratno i Prapratno-Doli. Za izgradnju te dionice Hrvatske su ceste zaprimile dvije valjane ponude - Avaxa i Strabaga, a krajem srpnja su odlučile da tu poddionicu gradi Avax, koji je dao ponudu od 511,5 milijuna kuna. Ponuda Stabaga iznosila je 569,3 milijuna kuna.



Strabag je žalbu na tu odluku podnio 6. kolovoza, a Državna komisija danas je objavila da je tu žalbu odbila kao neosnovanu, a odbila je toj tvrtki i zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka, u iznosu od 100 tisuća kuna. Na temelju rezultata cjelokupnog dokaznog postupka i primjenom relevantnog pravnog okvira utvrđeno je da naručitelj "nije imao osnove isključiti odabranog ponuditelja iz postupka javne nabave, a da je odabrana ponuda prema kriteriju za odabir ponude i bez sporne potvrde ekonomski najpovoljnija. Stoga, u konkretnom slučaju, eventualna neistinitost sporne potvrde nije od utjecaja na zakonitost odluke o odabiru", zaključuju iz Državne komisije u obrazloženju rješenja.



Strabag je u svojoj žalbi osporavao zakonitost postupanja naručitelja (Hrvatskih cesta) kod pregleda i ocjene odabrane ponude.



Iz Hrvatskih cesta su, prema obrazloženju rješenja, osporavali Strabagu "postojanje pravnog interesa navodeći da ne može dobiti ugovor o javnoj nabavi budući da nije najpovoljniji niti bi mogao biti najpovoljniji u slučaju osporavanje osobne reference stručnjaka 2 jer odabrani ponuditelj i bez sporne reference i dalje ostvaruje veći broj bodova nego žalitelj jer odabrani ponuditelj ostvaruje 97 bodova, a žalitelj 92,90 bodova".



Strabag je u svojoj žalbi uz ostalo bio naveo da je Avax dostavio neistinitu potvrdu o urednom izvršenju referentnog posla, a posebice su prigovorili da reference jednog od Avaxovih inženjera nisu u skladu s uvjetima natječaja (u vezi toga je li taj stručnjak bio na poziciji glavnog inženjera projekta i glavnog inženjera gradilišta na jednoj od dionica autoceste A1, Ravča - Ploče, a za što ga je angažirao Konstruktor inženjering).



Iz Hrvatskih cesta su, pak, odgovarali da je Avax spornom potvrdom dokazivao kriterij za odabir ponude a ne tehničku i stručnu sposobnost prema uvjetima iz dokumentacije. Državna komisija je na temelju provedenog dokaznog postupka ocijenila da Strabag nije dokazao da sporni stručnjak o kojem je riječ "u izvršenju ugovora Ravča-Ploče nije uopće bio angažiran u svojstvu glavnog inženjera gradilišta kako je navedeno u spornoj potvrdi, odnosno da nije dokazao da podaci iz potvrde koji se odnose na navedeno nisu istiniti".



Iz Komisije također napominju da je iz zapisnika o pregledu i ocjeni ponude utvrđeno da je odabranom ponuditelju (Avaxu) na temelju kriterija za odabir ponude dodijeljen maksimalan broj bodova (100 bodova) i to 70 bodova temeljem cijene, 20 bodova na temelju stručnjaka i 10 bodova na temelju dužine jamstvenog roka. Ponudi žalitelja (Strabag) dodijeljeno je ukupno 92,90 bodova i to 62,90 bodova na temelju cijene, 20 bodova na temelju stručnjaka i 10 bodova na temelju dužine jamstvenog roka.



Podsjećaju i da je u dokumentaciji o nabavi bilo propisano da se u odnosu na stručnjaka 2 za jedan objekt može ostvariti tri boda, a za dva ili više šest bodova. "Iz svega navedenog proizlazi da bi odabrana ponuda i bez sporne potvrde bila ekonomski najpovoljnija jer je odabrani ponuditelj dokazao kriterije za odabir gospodarskog subjekta, a bez sporne potvrde ostvario bi 97 bodova, što ne bi bilo od utjecaja na drugačije rangiranje ponude, a time niti na valjanost odluke o odabiru", navodi se u obrazloženju rješenja.



Strabag se na rješenje Državne komisije ne može žaliti, ali može pokrenuti upravni sud pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Inače, Hrvatske su ceste krajem srpnja, uz odabir Avaxa za izgradnju poddionice Sparagovići (Zaradeže) - Prapratno i Prapratno - Doli, objavile da su za gradnju dionice Duboka - Sparagovići (Zaradeže) odabrale Strabag, koji je ponudio cijenu od 478,3 milijuna kuna. Na tu je, pak, odluku žalbu podnio Avax, a Državna komisija u tom slučaju još nije donijela rješenje.



Javni natječaji za izgradnju poddionice Sparagovići - Prapratno i Prapratno - Doli, koji čini južni dio pristupnih cesta Pelješkom mostu i dužine je 18 kilometara, te Duboka - Sparagovići, dugačku 12 kilometara, bili su otvoreni još lani, no žalbe sudionika natječaja na odluke o izboru izvođača onemogućuju početak njihove izgradnje.



Inače, predviđeni rok za izvođenje radova na sve četiri faze projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom je 33 mjeseca od dana uvođenja izvođača u posao, dok je referentan rok Hrvatskim cestama za završetak svih radova 31. siječnja 2022. godine. Ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) potpisan je 23. travnja prošle godine između Hrvatskih cesta i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporationk, a 85 posto prihvatljivih troškova financira se iz EU sredstava.



Izgradnja Pelješkog mosta je prvi od ukupno četiri faze projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom. Ostale faze odnose se na izgradnju pristupnih cesta, pri čemu treću i četvrtu fazu čini izgradnja stonske obilaznice, koja uključuje i izgradnju mosta Ston. Kako gradnja Pelješkog mosta napreduje prema planovima, sve se češće upozorava da bi zbog žalbi kod izbora izvođača radova na pristupnim cestama na kraju most mogao biti gotov prije pristupnih cesta.





(Hina)