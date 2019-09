Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u srijedu u Berlinu kako Njemačka i Francuska pokušavaju pokrenuti dijalog Beograda i Prištine, kao i da se nešto uradi po pitanju pristojbi koje je Priština uvela na proizvode iz Srbije i BiH, javlja Beta.

Nakon razgovora sa srbijanskom premijerkom Anom Brnabić, Merkel nije željela komentirati navode da bi Njemačka i Francuska mogle imenovati posebnog izaslanika za dijalog Beograda i Prištine.



Na zajedničkoj konferenciji za novinare Brnabić je rekla kako je pitanje Kosova jedina točka nerazumijevanja i neslaganja Srbije i Njemačke, ali da je važno da se o toj temi razgovara jer bez dugoročno održivog rješenja tog pitanja i pomirenja Srba i Albanaca neće biti drugačije budućnosti za Balkan.



Njemačka kancelarka i premijerka Srbije razgovarale su i o situaciji u regiji, a Merkel je istakla kako je raduje što se Berlinski proces pokazao veoma korisnim te doveo do velikih mogućnosti i aktivnosti suradnje.



- Ako bi me pitali da nekako zaključim o čemu smo pričali i što je bilo najvažnije, to je ekonomija i jačanje ekonomskih odnosa, europski put Srbije i eurointegracije, dokle smo došli i što još treba da uradimo i kako da ih ubrzamo, što je svakako važno i za cijeli zapadni Balkan. Treća stvar je regionalna stabilnost i suradnja. Nema jake i stabilne Srbije i EU integracija bez sigurnog i stabilnog Balkana - rekla je Brnabić.



Dodala je kako europske integracije ostaju strateški cilj Srbije i zamolila njemačku kancelarku za daljnju podršku Njemačke europskom putu Srbije, zahvaljujući na dosadašnjoj političkoj, financijskoj, tehničkoj i stručnoj pomoći na tom putu.



Kako je navela, cilj njezinog posjeta Berlinu jest da se učvrste odnosi dvije zemlje, naročito u oblasti ekonomije uz najavu da je vrijeme da se pokrene novi val njemačkih investicija u Srbiji.



Njemačka kancelarka je, pak, ustvrdila kako je oko 400 njemačkih poduzeća aktivno u Srbiji i da u njima radi oko 60.000 zaposlenih.





