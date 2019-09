Vaša zemlja je u zadnje dvije godine uradila sve što se očekivalo od nje, a sada je red na Evropsku uniju, izjavio je predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk nakon susreta sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim, a u vezi donošenja odluke u oktobru o tome da li će Sjeverna Makedonija dobiti datum za početak pregovora za članstvo u Uniji.

Donald Tusk / 24sata.info

“Dozvolite mi jednu metaforu. Proces pristupanja EU više je maraton, nego sprint na 100 metara. Kao posvećeni trkač, znam šta pričam. Da bi stigli do cilja, potrebna je snaga, izdržljivost i fokusiranost. Ponekad i strpljenje. Nema sumnje da Sjeverna Makedonija ima više nego dovoljno svih ovih kvaliteta i svi to trebaju cijeniti. Skoplje je najbolje moguće mjesto gdje bih želio da pozovem lidere EU. Sada vi završite svoj posao, jer je Sjeverna Makedonija već završila svoje”, rekao je Tusk.



On je dodao da u Briselu nema sumnje o političkoj posvećenosti vladavini prava i borbi protiv korupcije.



“Svakako da svako može uvijek i svuda da uradi više, naročito kada se radi o implementaciji. Ali, mi dobro znamo da je vaša Vlada odlučna i konzistentna u ovome, kao Iiu vezi nastavljanja rada Specijalnog javnog tužilaštva”, dodao je Tusk.



Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev je poručio da je sve više ubijeđen da je zemlja spremna da savlada sve izazove koje donose pristupni pregovori, te da su očekivanja i ambicije da će EU donijeti odluku o otvaranju pregovora u oktobru bez daljeg odlaganja. Smatra da je očigledan napredak u reformama, u odnosima sa susjedima, kao i u kompletnoj demokratskoj transformaciji zemlje.



“Obaveze za ostvarivanje daljih rezultata se nastavljaju, naročito u oblasti vladavine prava, u rješavanju izazova sa kojim se suočavamo, potpuno smo angažovani u skladu sa evropskim vrijednostima i standardima. U tim okvirima gledamo i debatu o zakonu o Javnom tužilaštvu. Slučaj Reket je veliki test za pravosuđe i za uspjeh reformi. Institucionalno rješavanje ovog i svih drugih slučajeva će dokazati nezavisnost pravosudnog sistema i jasnu političku volju za borbu protiv korupcije. To je evropski način. To je način pravne države i vladavine prava”, rekao je Zaev.



On je dodao da nema nikakve sumnje i da je vlastima veoma jasno da početkom pristupnih pregovora ulaze u dubinsko, dugo i transformacijsko putovanje do cilja, a to je članstvo u EU.



Za vrijeme boravka u Skoplju, Tusk se susreo i sa predsjednikom Sjeverne Makedonije Stevom Pendarovskim, a nakon toga je otputovao u Tiranu.





(24sata.info)