Predsjednik Sbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nije siguran da će Kosovo aplicirati za članstvo u Interpolu ove godine i dodao da neće uspjeti da ga dobije ni ukoliko pokuša.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Nisam siguran da će pokušati, a ako pokušaju, izgubiće", rekao je Vučić tokom posjete Udruženju porodica ubijenih i nestalih na KiM.



Vučić je istakao da razgovori predsjednika Češke Miloša Zemana i premijera te zemlje Andreja Babiša pokazuju da postoji neka vrsta preispitivanja, ali da ne može reći da li možemo da očekujemo konačan rezultat, koji bi nam se dopao.



Upitan da li je, nakon razgovora češkog predsjednika i premijera i izjave da će se pitanje preispitivanja priznanja Kosova naći pred vladom i Senatom, optimističan da će doći do povlačenja priznanja, rekao da ne može o tome da govori.



"Zahvalan sam predsjedniku Zemanu, ali i premijeru Babišu da su o tome razgovarali. To pokazuje da tema postoji, da postoji neka vrsta preispitivanja, ali, da li možemo da očekujemo konačan rezultat koji bi nam se dopao, ne znam", rekao je on.



Vučić je naglasio da sve to pokazuje koliko Česi poštuju Srbiju i koliko su iskreni prijatelji našeg naroda.





(24sata.info)