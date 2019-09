Nakon što je policija jutros privela Indexovog novinara Gordana Duhačeka te nakon što je odveden na Prekršajni sud u Zagrebu gdje je proveo nekoliko sati, nešto prije 19 sati Duhaček je pušten sa Suda.

Kako je rekao novinarima pred sudom nakon puštanja, zbog tvita u kojem je napisao ACAB pravomoćno je proglašen krivim, a presuda za satiričnu obradu pjesme Vila Velebita tek će biti donesen. "Uhitili su me, zatvorilui su me u ćeliju bez da su mi uopće rekli da sam uhićen", rekao je Duhaček.



"Bilo je jako bizarno. Trebao sam letjeti za Njemačku, mene su na Plesu odveli sa strane i onda se ispostavilo da postoje ti neki optužni prijedlozi. Tamo sam čekao nekih sat, sat i pol", počeo je Duhaček kojemu je pobjegao let.



Iz zračne luke su me odvukli na Trešnjevku u stanicu, tamo su me zatvorili u ćeliju. Tada sam shvatio da sam uhićen, a da mi to ništa nije rekao", kaže Duhaček koji je rekao da su ga pitali par pitanja.



Razlog je, ispričao je, bilo to što je lani na Twitteru napisao ACAB.



"Terete me za jedan tvit na kojem piše ACAB. A druga stvar, tereti me se jer sam iz zezancije satirički objavio verziju Vile Velebita koja se referira na fekalije koje se izlijevaju u Jadran. Tu sam optužen zbog vrijeđanja moralnih osjećaja građana, uvrijedila ih je prerada stare pjesmice koju nitko ne pjeva", kaže Duhaček.



"Čudno je, Hrvatska je postala država da vikneš ACAB, premijeru ćaća ili HDZ lopovi i završiš iza rešetaka", kaže Duhaček.



Rekao je da nije istina da se nije odazvao policijskom pozivu.



"Ja sam iz obiteljskih razloga bio u BiH. U subotu su mi na granici skrenuli pažnju da postoje nalozi, dali su mi dva papira. Drugi je bio da se moram javiti u Heinzlovu u ponedjeljak. Ja sam jučer bio u Heinzlovoj, nudio se da razgovaram, rekao sam da putujem. Tu piše da se može opravdati nedolazak. Meni je policajca u Heinzlovoj rekao da je sve u redu, da mogu putovati i da se javim policiji kad se vratim", rekao je Duhaček.



Podsjetimo, Duhaček je sinoć sam stigao na razgovor u policijsku postaju u Heinzelovoj. No, jutros je priveden u Zračnoj luci Franjo Tuđman.



Duhaček je priveden zbog dvije objave na svom Twitteru. Jedna objava potječe iz srpnja prošle godine, a druga je od prije nekoliko tjedana, javlja Index.



Kako javlja portal Index, u prvoj objavi na Twitteru je, usput, spomenuta riječ ACAB, a druga sporna objava je satirična obrada pjesme "Vilo Velebita".





