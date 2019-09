Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je jučer Krapinu uoči 54. Festivala kajkavskih popevki.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

Tom je prilikom u krapinskoj Gradskoj vijećnici Društvu za kajkavsko kulturno stvaralaštvo uručila Povelju RH za sve ono što je učinjeno u protekle 54 godine.



"Kroz ovaj festival živi draga domaća reč, živi zagorska svakodnevica opjevana u lirskim stihovima, žive boje i raskoš zagorskih jeseni na ovim prekrasnim zagorskim bregima, u kletima, pod brajdama, kada u ozračju kaja i popevka dohaja", rekla je Grabar-Kitarović prilikom uručivanja Povelje.



"Posebno se veselim novim uspjesima, novim popevkama i hitovima koje ćemo rado pjevati na svadbama, krstitkama i u kletima na druženjima", dodala je.



Gaf predsjednice Hrvatske



Grabar-Kitarović je istaknula kako je šefica njenog kabineta Zagorka. Usput je spomenula pjesmu "Pod brajde", autora Rajka Suhodolčana.



Predsjednica se očito zabunila rekavši da je ta pjesma nastala u "vremenima kada se nije smjela spominjati Hrvatska". Inače, pjesma je nastala 1999. godine, prenosi Index.hr.



"Moja šefica kabineta, koja je danas ovdje, je Zagorka i ona uvijek inzistira da se dolazi ne samo na Festival već i da se što više posjećuje Zagorje i zato ćemo je danas staviti u središte pozornosti i da otpjevate onu prekrasnu popevku 'Došel bum doma, sel si bum pod brajde', koju smo pjevali s vojnicima u Afganistanu, jer je to jedna od popevki koje su nastale u onim vremenima kada se nije smjela spominjati Hrvatska, Hrvatsko zagorje, domovina, bregi, zipka u kojom domovina spi, sve ono što je izražavalo domoljublje", rekla je Grabar-Kitarović.



Autor pjesme ne zamjera predsjednici



Autor pjesme Rajko Suhodolčan kaže kako ne zamjera predsjednici.



"Meni je drago da je predsjednica spominjala tu pjesmu. Vidio sam kako ju je pjevala i u Afganistanu. Mislim da joj se omaklo i ne zamjeram joj", rekao je za Dnevnik.hr Suhodolčan pa dodao:



"Možda je predsjednica pomiješala tu pjesmu s pjesmom 'Ak sam ti srčeko ranil'. Tu pjesmu sam otpjevao s kvartetom Gubec. No to je bila samo jedna od obrada. Stara je 50-ak godina, a prije mene su je otpjevali mnogi, među ostalima i Vice Vukov", zaključio je Suhodolčan.





(24sata.info)