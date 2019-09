Grupa ekstremnih desničara već nekoliko sati drži u blokadi centar grada, tačnije ugao Ulice kneza Miloša i Bulevara kralja Aleksandra, pokušavajući da spriječe održavanje Parade ponosa čiji bi učesnici trebalo da prođu kroz Kneza Miloša.

Foto: Vladimir Živojinović / RAS Srbija

Oni su se oko 16 časova koškali i sa pripadnicima Žandarmerije koji su pokušali da ih potisnu sa mjesta koje je bilo u blokadi.



Četvoro je privedeno, javljaju izvještači "Blica" sa lica mjesta.



Ekstremisti su se još ranije tokom dana pozicionirali na mjestu kojim bi trebalo da prođe povorka "Prajda". Međutim, trasa Prajda, kako su za "Blic" potvrdili organizatori, neće biti promijenjena, bez obzira na blokadu.



Kako saznajemo, do koškanja sa čuvarima reda je došlo zato što je dio ekstremista htio da se izdvoji i krene u susret učesnicima Parade ponosa, što je Žandarmerija spriječila. Kako javlja reporterka sa lica mjesta, nakon što je Žandarmerija spriječila incidente, ekstremisti su u znak revolta legli nasred ulice.



Druga grupa ekstremista pokušala je da pobjegne u pravcu Crkve svetog Marka kako bi se susreli s učesnicima "Prajda", ali pripadnici Žandarmerije su ih fizički spriječili da to učine i izazovu još veće incidente.



Okupljeni ekstremisti su formirali kolonu koja se proteže duž Kneza Miloša, tačnije na raskrsnici sa Bulevarom kralja Aleksandra.



- Saobraćaj preko Trga Nikole Pašića je kompletno obustavljen od 10.55 sati - potvrdili su za "Blic" iz Gradskog saobraćajnog preduzeća.



Pripadnici Žandarmerije se nalaze na licu mjesta radi spriječavanja evenutalnih nereda.



Grupa ekstremista tendenciozno se "parkirala" baš u Kneza Miloša, ulicu kroz koju bi trebalo poslije 17 sati da prođu učesnici Prajda.



Naime, okupljanje će biti kod hotela "Hilton" od 16 sati, a šetnja će početi u 17. Učesnici Parade ponosa bi trebalo da krenu od Ulice kralja Milana ka Trgu Nikole Pašića, potom da prođu pored Skupštine grada i dalje Ulicom kneza Miloša do zgrade Vlade i Nemanjinom do parka Manjež gdje će šetnja biti završena. Iako se na trasi kojom bi oni trebalo da šetaju nalaze desničari, jedan od organizatora Prajda, Goran Miletić, kaže da to neće predstavljati problem.



- Trasa ostaje nepromijenjena. Okupljamo se polako već oko 16 sati i onda oko 17-17.15 krećemo iz Kralja Milana. Imamo informaciju da na skupu kod Kneza Miloša nema više od 80 ljudi, tako da što se nas tiče ne mijenjamo ništa - kaže Miletić za "Blic".



Okupljeni desničari kažu da se neće povlačiti "ako je potrebno i do 23 sata". Oni takođe tvrde da je njihov skup prijavljen.



- Nećemo nigdje da idemo. Ostajemo ovdje koliko god bude bilo potrebno. Ne želimo da oni šetaju gradom - kaže grupa koja je blokirala grad.



Kako javlja "Blicova" reporterka sa lica mjesta, pjevaju "Oj Kosovo, Kosovo", drže zastavu Srbije i krstove, ali i transparente poput "Nemoral i gej sramotu, nikad više u životu".



Kako kažu, nisu pripadnici nijednog udruženja, već su se okupili kako bi "spriječili održavanje Parade ponosa".



- Bili smo na liturgiji jutros u Crkvi svetog Marka, a onda smo došli ovdje - kažu oni.



Međutim, kako smo saznali, organizator skupa je raščinjeni monah Antonije (Dragan) Davidović koji je održao govor uperen protiv Parade ponosa, već i protiv pozicije i opozicije, ali i policije koja spriječava incidente.



- Nije nas malo, a cijeli grad s božjom pomoći i molitvom treba da bude blokiran dok oni vrše nasilje nad srpskim narodom - rekao je, između ostalog, raščinjeni monah.



Još jedna grupa ljudi koja je takođe protiv održavanja Prajda prodefilovala je jutros Knez Mihailovom ulicom. Prema pisanju pojedinih medija, oni su se okupili kod Saborne crkve i uputili ka Hramu Svetog Save, a dok su prolazili kroz Knez Mihailovu pjevali su pjesme o Kosovu. Pojedini protivnici Parade ponosa nosili su i ikone.



Kako tvrde okupljeni u centru grada, nije u pitanju ista grupa ljudi.





(24sata.info)