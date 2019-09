Zamjenik zagrebačkog općinskog državnog odvjetnika uhapšen je u petak pod sumnjom da je u martu primio mito kako bi odustao od kaznenog progona 37- godišnjeg muškarca zbog prijetnje, izvijestio je Uskok koji je protiv tužitelja i još tri osobe pokrenuo istragu.

Uskok tereti 59-godišnjeg tužitelja da je preko posrednika pristao primiti mito u zamjenu da odustane od određivanja istražnog zatvora i započinjanja kaznenog postupka protiv 37-godišnjaka.



Tužitelj je prema Uskokovim sumnjama nakon toga donio rješenje kojim je i odbacio kaznenu prijavu protiv 37-godišnjaka, a po pisanju medija riječ je o Tomislavu Sablji.



Sabljo je po pisanju medija u srpnju, u odvojenom slučaju, uhićen zbog krijumčarenja 15 tona marihuane i paleži automobila u Zagrebu te se nalazi u istražnom zatvoru.



Istragom koju je zbog primanja i davanja mita u petak navečer temeljem kaznene prijave policije pokrenuo Uskok, uz osumnjičenog tužitelja i Sablju, obuhvaćene su još dvije osobe u dobi od 57 i 52 godine, prenosi Hina.



Uskok sumnja da su od sredine ožujka do početka lipnja, nakon što je protiv Sablje podnesena kaznena prijava zbog prijetnje, Sabljo i još jedan osumnjičenik zatražili su od četvrtog osumnjičenika da od zamjenika Općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu zatraži poduzimanje potrebnih radnji za realizaciju navedenog te da mu za to obeća novčanu nagradu.



Tužitelj je, pristajući da realizira zatraženo preko četvrookrivljenoga zatražio od preostale dvojice okrivljenika da mu predaju 1000 eura odmah i 2000 eura kad završi predmet.



Nakon što su se oni s tim suglasili, tužitelj je donio rješenje kojim je odbacio kaznenu prijavu, izvijestio je Uskok na svojim internetskim stranicama.



Za nikoga od osumnjičenika Uskok nije zatražio određivanje istražnog zatvora.



Državno odvjetništvo objavilo je u petak navečer da je glavni državni odvjetnik donio odluku o privremenom udaljenju zamjenika općinskog državnog odvjetnika od obnašanja te dužnosti.



Odluka je donijeta nakon što je Uskok donio rješenje o provođenju istrage protiv, između ostalih, i zamjenika općinskog državnog odvjetnika zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinio kazneno djelo primanja mita, a čime je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina, izvijestio je DORH.



Napominje pritom da je prema Zakonu o Državnoodvjetničkom vijeću propisano obavezno udaljenje zamjenika državnog odvjetnika od trenutka kada je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.



Ravnateljstvo policije objavilo je na svojim internetskim stranicama da su kriminalističkim istraživanjem utvrđene osnove sumnje da je prvoosumnjičeni zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu od travnja do lipnja kao službena osoba zahtijevao i prihvatio obećanje mita za sebe da unutar granica svoje ovlasti obavi službenu i drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti.



Kriminalističko istraživanje nad četvoricom hrvatskih državljana zbog davanja i primanja mita proveo je Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb u koordinaciji s Uskokom, nakon čega je protiv njih podnijeta kaznena prijava, izvijestila je policija.



Mediji su objavili da je zamjenik općinskog državnog odvjetnika, po nalogu Uskoka, uhićen u petak ujutro. Posrednik u davanju mita po pisanju Jutarnjeg lista je vlasnik jednog lokala.



Tužitelja se tereti da je primio 3000 eura mita kako bi odbacio prijavu koju je zbog prijetnje podnio jedan muškarac u ožujku ove godine.



Davatelj mita je navodno "dečko s Knežije" Đorđe Vuletić Đoko koji je također uhićen u srpnju i otad je u istražnom zatvoru zbog sumnji da je organizirao paljenje nekoliko automobila i da je pripremao premlaćivanje bivšeg predsjednika Uprave Dinama Igora Kodžomana, prenosi Hina.



Uhićenje tužitelja je po pisanju medija nastavak akcije "Tebra", u kojoj su početkom srpnja uhićeni Sabljo i Vuletić, te još 18 osoba zbog krijumčarenja marihuane i paljenja automobila.





