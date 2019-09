Dok se hrvatski desničari danima bave još jednim "histeričnim progonom" Milorada Pupovca, kojeg mnogi među njima smatraju "četnikom" i "agentom velikosrpske politike", prava opasnost po hrvatski teritorijalni integritet i suverenost došla je sa Zapada, iz jedne članice Evropske unije, piše portal Index.

U Rijeci je, naime, juče grupa italijanskih fašista razvila zastavu Kraljevine Itaije, a u Trstu je otkriven spomenik italijanskom književniku i političaru Gabrieleu D'Anunciju, čovjeku koji je svojevrsna preteča italijanskog fašizma.



Na ove, navodi se, izlive italijanskog fašizma i imperijalizma uslijedile su žestoke reakcije iz hrvatskog državnog vrha, a Index konstatuje da bi sudeći po tim osudama neko neupućen mogao da pomisli da Hrvatsku vode zakleti antifašisti, ljudi koji zaista razumiju da je fašizam bio ideologija i praksa koja je, kako je to rekao ministar Gordan Grlić Radman, uvela Evropu u strahote Drugog svjetskog rata.



Ovaj medij, međutim, ukazuje da je pravo stanje stvari sasvim drugačije, što je nehotice otkrila i kratka jučerašnja komunikacija ministra Grlić Radmana i novinara.



Naime, upitan da komentariše to što iz Srbije stižu poruke da se u Hrvatskoj odvija zastrašujuća revizija istorije, Grlić Radman kaže da ne zna "da li bi se samo nasmijao ili dao neku važnost tome".



"Ono što čudi je to što Srbija ne razumije geopolitički kontekst", zaključio je Grlić Radman.



Ukazuje se, da iako je Srbija, koja je četnike rehabilitovala i proglasila antifašistima (iako su najčvršću saradnju tokom Drugog svjetskog rata imali baš s italijanskim fašistima), posljednja je na svijetu koja bi, navodi se, Hrvatskoj trebalo da prigovara zbog “zastrašujuće revizije istorije", ali to ne znači da je Srbija u krivu.



Hrvatskim vlastima, ističe portal, smeta italijanski fašizam, ali im ne smeta hrvatski fašizam, odnosno ustaštvo, što su dosad više puta jasno izrazili.



Za premijera Plenkovića zloglasni ustaški pozdrav ZDS ima "dvostruke konotacije" te je čak i osnovao posebnu Komisiju koja je proizvela bizarne dokumente u kojima se konstatuje da je ZDS neustavan, ali dozvoljen.



Za predsjednicu Grabar-Kitarović ZDS je bio "stari hrvatski pozdrav", pa je onda nakratko postao sporan, da bi se vratila stavu da je "pod tim pozdravom odbranjena Hrvatska" te je stoga neupitan.



Index piše da se u Hrvatskoj proteklih godina odvija organiziovana rehabilitacija ustaštva i NDH, kao i antisrpske mržnje, ali za premijera Plenkovića, podsjeća se, to su samo pojedinačni incidenti koji nisu izraz šire društvene klime.



Uostalom, napominje se, hrvatske vlasti se pod vođstvom Plenkovića i Kolinde već nekoliko godina bave organizovanjem svečanih pogreba za hrvatske fašiste ubijene u Drugom svjetskom ratu i poraću, pri čemu im čak organizuju i vojne počasti mimo važećih zakona RH.



S druge strane, partizani koji su se borili protiv ustaša i stranih okupatora poput italijanskih fašista bivaju proglašeni najgorim zločincima, navodi Index.



Plenkoviću, ističu, ne smeta ni što njegov ministar branitelja Tomo Medved finansira rad filoustaškog Društva za istraživanje trostrukog logora Jasenovac, čija je glavna operativna teza da Jasenovac nije bio ustaški logor smrti, već da je bio postratni komunistički logor, a ni što isto Ministarstvo daje hiljade kuna za publikacije u kojima se veličaju NDH i ustaše.



Kolindi pak, piše Index, ne smeta da u javnosti izražava svoje simpatije prema pjevaču koji je na svojim koncertima pozivao na vernost ustaškom zločincu Anti Paveliću i pjevao, navodi se, koljačku pjesmu "Jasenovac i Gradiška Stara".



Anaizirajući sve, istoričar Tvrtko Jakovina kaže za Index da je savim logično da se Hrvatskoj ovo događa, kada odbacuje atifašizam.



"To je sasvim sigurno olakšalo da se dogode ovakve stvari. Ne moramo mi samo naslućivati da su rušenje antifašističkih spomenika, micanje simbola maršala Tita i odnos kakav Hrvatska ima prema naslijeđu Drugog svjetskog rata uticali na italijanske fašiste jer postoje izvještaji da se o tome razgovaralo i na sastancima Braće Italije, italijanske fašističke stranke. Oni su govorili o tome da se hrvatskim odricanjem pobjednika u Drugom svjetskom ratu otvara prostor za reviziju, i to u posve konkretnom teritorijalnom smislu", naveo je Jakovina.



Budući da u Hrvatskoj, kako kaže, ikada nije napravljena distingcija između dobrog i zla, može se očekivati da će se ovakve stvari događati, i to ne samo s italijanske strane, upozorio je Jakovina.





