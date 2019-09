Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je po dolasku u Drvar da je danas za taj grad iz Srbije prebačeno milion eura za ulaganje u najvažnije projekte od interesa za građane, uključujući vodovod, te za izmirivanje dugovanja koja opština nije mogla da pokrije.

Foto: SRNA

Drvar je većinski srpska opština na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.



"Veoma sam srećan što sam ovdje. Neko mi je rekao da od Berlinskog kongresa svakako, a možda i od prije, nijedan od srpskih knezova, kraljeva, pa onda predsjednika, premijera... nikad nije došao u Drvar. Srećan sam što sam ovdje i što smo nešto malo mogli da pomognemo", rekao je Vučić.



Vučić je u Drvar došao sa ministrima odbrane i finansija, Aleksandrom Vučićem i Sinišom Malim, a domaćin u toj opštini mu je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.



Dio od milion eura koje je Srbija donirala Drvaru, odnosno 75.000 eura, biće izdvojeno za neisplaćene obaveze prema porodiljama, majkama sa troje i više djece, i rješavanje sličnih problema sa kojima se suočava opština.



"Ostalo će biti uloženo u najvažnije projekte. Molili smo ljude da dostave projekte, a imate gotov projekat za vodovod i u to će odmah biti ulzoženo. Spremni smo iz Beograda da uložimo u Drvar i taj novac će biti upotrebljen na najbolji način", rekao je Vučić.



Dodao je da se prije pet-šest godina nije moglo da se pomogne ali da to nije pitanje njegove ili nečije volje već da li imate zdravu državu, mogućnosti za to.



"Sutra da ne budem predsjednik ostaće zapisano da sam svakoj opštini u RS, ali i u Glamoču, Drvaru, Petrovcu uložili za školu, vrtić...Nema opštine gdje Srbija nije pružila pomoć", poručio je Vučić.



On je stanovnicima Drvara poručio da ostanu na svojim ognjištima i naglasio da ovo nije kraj podrške Srbije.



"Srbija će biti uz vas mnogo vise nego ranije", poručio je Vučić ispred vrtića "Majka hrabrost" u Drvaru.



On je dodao da će Srbija nastaviti da pruža podršku ovom kraju i da će dati što bude potrebno.



Posebno je naglasio i da će biti donijeta odluka o davanju posebnih subvencija za nase ljude koji zele da ulažu u ove četiri opštine -Petrovac, Drvar, Grahovo, Glamoč.



Te opštine će imati poseban podstrek Srbije, rekao je Vučić i dodao da novac za Drvar neće biti mali.



"Osjećaćete sve veću pomoć Srbije", rekao je Vučić ističući da se danas slavi život i da je srećan što je u vrtiću vidio 57 mališana.



"Gledaćemo da obnovimo sve, jer moramo da pokazemo snagu razvoja, jačanja ekonomije i snagu bućnosti u koju vjerujemo", poručio je Vučić i poželio građanima dug i dobor život, kao i da imaju više djece.





(24sata.info)