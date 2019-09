Slovenski premijer Marjan Šarec kazao je u četvrtak da je mogući ulazak Hrvatske u Schengenski prostor ovisan u prvom redu o sigurnosnim kriterijima koje za to ona treba ispuniti, "a ne od Slovenije".

Foto: 24sata.info

"Ulazak Hrvatske u Schgengen ne ovisi o Sloveniji nego od evaluacijskog povjerenstva", kazao je Šarec u razgovoru za Slovenski radio, dodavši kako je "isključivi" i glavni sigurnost kriterij pri procjeni povjerenstva.

To ne ovisi o nama, no istina je da me brine sigurnosna situacija na granici Hrvatske sa Srbijom i BiH, kazao je Šarec, te rekao kako bi Hrvatska trebala bolje štititi vanjsku granicu Europske unije, kako preko njenog teritorija u Sloveniju i sadašnji Schengenski prostor ne bi dolazili ilegalni migranti.

Na pitanje hoće li Slovenija nakon što Hrvatska ispuni tehničke kriterije za ulazak u Schengenski prostor politički blokirati njen ulazak zbog arbitražnog spora Šarec je rekao da je o tome "u ovom trenutku nemoguće govoriti".

Ponovio je kako je sigurnosni kriterij bitan za ulazak u Schengenski prostor iako je - kako je dodao čuvanje Schengenske vanjske granice koji Slovenija "dobro obavlja" za nju zahtjevan i težak zadatak.

Na pitanje o svom posjetu Moskvi ovih dana i razgovorima sa ruskim premijerom Dimitrijem Medvedjevim kazao je da je on u prvom redu bio fokusiran na gospodarska pitanja, među ostalim i na pitanje prijenosa Mercatora na novu Fortenova grupu.

"Ključno je za nas da slovenski dobavljači Mercatora i u novom sistemu ostanu važni kao i do sada", kazao je Šarec.

Što se tiče medijskih kritika o navodnoj neizbalansiranosti međunarodne pozicije Slovenije i njenoj sklonosti prema Rusiji, Šarec je kazao da Slovenija ne vodi niti prorusku niti proameričku nego proeuropsku i proslovensku politiku i da u gospodarskim odnosima s Rusijim brani svoje nacionalne interese, onako kako to rade i zapadnoeuropske države, pa i SAD, dodao je Šarec.

Njegova je vlada u četvrtak na redovnoj sjednici razmatrala i pitanja svog rada povodom prve obljetnice djelovanja, a odgovarajući na kritike da je u prvoj godini propustila provesti bitne reforme na koje se vlade obično odlučuju u prvom dijelu mandata navela kako će iduća godina u tom smislu biti presudna, te da će se zdravstvena, mirovinska i druge reforme odvijati "korak za korakom".

U izjavi je slovenska vlada nakon sjednice u četvrtak rekla kako se Slovenija u međunarodnim okvirima sve odlučnije pozicionira kao zagovornica vladavine prava i multilateralizma.

"Prepoznatljivosti Slovenije jamačno će doprinijeti predsjedavanje Slovenije Vijeću EU-a u drugoj polovici 2021. na što se intenzivno pripremamo. Dosljednim provođenjem arbitražnoga sporazuma naglasili smo našu privrženost vladavini prava. To očekujemo i od naših susjeda i partnera u Europskoj uniji", naveli su iz slovenske vlade u izjavi za javnost, prenosi Hina.

(FENA)