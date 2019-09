Počeli smo s izjavom da jednostavno neće biti proširenja EU, a sada, pet godina kasnije, ostavljamo stvaran i živ evropski put za zapadni Balkan, poručio je u intervjuu za Vijesti.me odlazeći komesar za proširenje i susjedsku politiku i vjerovatno budući komesar za budžet i ljudske resurse Johannes Hahn.

Johannes Hahn / 24sata.info

- EU će nastaviti da se zalaže za evropsku integraciju ovog regiona, ne zbog toga što je gospođa A ili gospodin B nadležan za ovaj resor, već zbog toga što je to stvar čistog ličnog interesa EU - kaže Hahn.



Prema njegovim riječima, postoje i posebni momenti i rezultati koji su prekretnice, a jedan od njih, koji je, kako navodi, za knjige historije, je Prespanski sporazum koji je okončao decenijski spor s Grčkom.



- Kada sam preuzeo funkciju, država je bila usred političke krize čije je rješavanje zahtijevalo godine i brojna putovanja u Skoplje - ističe Hahn.



Naglašava da je ponosan i na reforme koje su postignute u Albaniji, posebno na postupak provjere svih sudija i tužilaca, što je sudski sistem postavilo na nove temelje i može poslužiti kao model drugima.



- I Sjeverna Makedonija i Albanija zaslužuju otvaranje pregovora o članstvu u EU. Također smo mnogo napredovali u regionalnoj saradnji. Bilo da je zbog izgradnje transporta, energetske i digitalne infrastrukture koje povezuju region, uspostavljajući regionalnu ekonomsku oblast koja stvara više prilika za građane i biznise, ili zbog pokretanja digitalne agende koja rezulirala prostorom bez roaminga za sve građane regiona, ili zbog podrške za regionalne programe razmjena za mlade ljude. Ubuduće, poseban fokus će biti na daljem otključavanju ekonomskog potencijala regiona - dodaje Hahn.



Na pitanje kako, uz sve zahtjeve za reformisanje EU, zamišlja da će ona izgledati u narednih pet do deset godina, Hahn ističe kako je neophodno pažljivo pogledati političke prioritete koje je predstavila izabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.



- To je naš plan rada za godine koje su ispred nas, i on je dobar. Nadam se da smo tokom proteklih pet godina zajedno uradili naš dio kako bismo osigurali da će Crna Gora postati, što je skorije moguće, dio evropskog projekta - poručio je Hahn.



(Vijesti.me)