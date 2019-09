Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, povodom izjave bivšeg hrvatskog premijera Zorana Milanovića da neće dozvoliti da se Vučić "šeta po Hrvatskoj" ukoliko on bude novi hrvatski predsjednik, da građani Hrvatske u Srbiji mogu šetati gdje god hoće.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Ja se vrlo retko šetam inače, bilo gde. Nisam naročito pokretan, nisam atletičar, a ne šetka mi se nigde, ne idem na more u Hrvatsku niti sam išao od raspada Jugoslavije, niti planiram da idem", rekao je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Češke Milošem Zemanom.



On je istakao da je uvijek želio bolju saradnju sa Hrvatskom i da će je željeti i u budućnosti.



"Meni je žao, ali oni su nama učinili jednu stvar, a to je da smo se mi orijentisali na naše saobraćajne pravce ka Budimpešti, zato gradimo brzu prugu prema Budimpešti. Jedna od naših tema bila je koridor Prag-Budimpešta-Beograd pa dalje ka Grčkoj i Turskoj, nastavićemo sa tim, kao i rad u okviru koridora Dunav-Odra-Laba", ocijenio je Vučić.



On je rekao da Srbija i na vodi, osim na kopnu, može imati ozbiljniju saradnju sa Češkom.



Predsjednik Srbije poručio je da njega interesuju samo djela koja ostavlja građanima Srbije i srpskom narodu.



"Nemam problem sa tim. Ne tražim ni od koga da nas voli, jer nikoga za to neću da molim i neću da se nekome izvinjavam zato što on misli da je njihova politička, nasušna potreba da im se Srbi izvinjavaju", rekao je Vučić.



On je poručio da je prošlo vrijeme kada su Srbi sebe "dobrovoljno ponižavali i klečali i molili za lepu reč" nekog od stranih predstavnika.



"Sve druge poštujemo. Nemamo ništa protiv njih, nek rade šta god hoće, ali politiku Srbije vodiće građani Srbije, a ne neko sa strane", poručio je Vučić.



Bivši hrvatski premijer Zoran Milanović poručio je da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić neće šetati Hrvatskom ukoliko on bude novi hrvatski predsjednik.



"Taj režim u Beogradu je režim s kojim ću raditi koliko budem morao raditi. Ali neće mi se ovde šetati Vučić po Hrvatskoj. Neće mi biti gost u ovakvim okolnostima", rekao je Milanović u emisiji "Nedjeljom u dva" na HRT.





(24sata.info)