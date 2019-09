Slovenski premijer Marjan Šarec kazao rekao je u utorak da je resor kriznog upravljanja koji je u novoj Europskoj komisiji dodijeljen Sloveniji dobar, suprotno ocjenama oporbenih stranaka koji ga smatraju neutjecajnim, dok je bivši predsjednik parlamenta zabrinut što je Hrvatska dobila resor za demokraciju ocjenjujući nepovoljnim stanje demokracije u zemlji.

Marjan Šarec / 24sata.info

"To je dobar resor i ima na raspolaganju prilično velika proračunska sredstva", kazao je Šarec, kratko komentirajući u Moskvi, prilikom službenog posjeta Rusiji, odluku von der Leyen da slovenskmu kandidatu za europovjerenika Janezu Lenarčiču dodijeli resor za krizno upravljanje.



Šarec je imenujući Lenarčiča kao kandidata za Europsku komiisju najprije izražavao želju da Slovenija zog poznavanja zapadnog Balkana i svog utjecaja na tom području dobije resor proširenja ili neki od utjecajnijih ekonomskih resora, zbog čega je dio javnosti u Sloveniji razočaran.



Kako prenosi Slovenski radio, većina oporbenih prvaka, ali i dio stranaka u Šarecovoj koaliciji smatraju da je novi resor kriznog upravljanja s predviđenim proračunom od oko milijarde eura relativno nevažan jer ne raspolaže velikim sredstvima niti omogućava utjecaj i lobiranje u korist nacionalnih interesa.



Slovenski radio navodi da su bolje resore od Slovenije dobile sve susjedne države - Italija, Austrija, Mađarska, pa i Hrvatska čija je europovjerenica Dubravka Šuica za demokraciju i demografiju uz to nominirana i za potpredsjednicu Europske komisije.



S obzirom na zadnjih godina zbog arbitražnog spora napete odnose Slovenije i Hrvatske u Sloveniji se pojavljuju i mišljenja da je Hrvatska nominacijom Šuice došla u bolji položaj od Slovenije koja je u EU ušla 9 godina prije Hrvatske, a ponovo se ističu i prijepori oko neprovedbe arbitraže, što se u Ljubljani u službenim krugovima obično interpretira kao kršenje europskog i međunarodnog prava, prenosi Hina.



S tim u vezi je i izjava slovenskog eurozastupnika Milana Brgleza, nekadašnjeg predsjednika parlamenta, koji je do nedavno bio član stranke bivšeg premijera Mire Cerara, a u europarlament u svibnju izabran na listi slovenskih Socijalnih demokrata (SD).



"Zabrinut sam što je Hrvatska dobila resor za demokraciju iako se stanje demokracije u njoj stalno pogoršava", kazao je za "Delo" Brglez, komentirajući odluku Ursule von der Leyen da Šuicu nominira za jednu od potpredsjednica Komisije i povjerenicu za demografiju i demokraciju.



Hrvatska i Slovenija u višegodišnjem su sporu oko odluke ad-hoc arbitraže po kojoj bi Sloveniji pripala većina mora u Savudrijskoj vali. Slovenija tu presudu smatra obvezujućom za obje strane, pa je Hrvatsku tužila sudu EU-a, dok Hrvatska upozorava da se je Hrvatski sabor prije više godina jednoglasno izjasnio za izlazak iz arbitražnog procesa, nakon što je Slovenija kompromitirala arbitražni proces nastojeći ilegalno utjecati na odluke sudaca.





