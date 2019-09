Premijerka Srbije Ana Brnabić ocijenila je danas da novi verbalni spor Srbije i Hrvatske nije sukob Beograda i Zagreba, već sukob između fašizma i antifašizma.

Ana Brnabić / 24sata.info

Ona je rekla kako nijedna diplomatska nota ne može da promijeni mišljenje režima kome je prihvatljivo da tabla na kojoj piše ustaški pozdrav "Za dom spremni" stoji u nekadašnjem ustaškom logoru Jasenovcu ili u blizini njega.



Brnabić je izjavila novinarima u Luksemburgu da se ne bi više uplitala u diplomatske note jer one uvode u vrzino kolo u kojem se ne vidi jasna slika o tome šta se desilo.



- Desilo se to da je naša delegacija, mladi kadeti, išla da oda počast žrtvama u Jasenovcu - jednom od najvećih stratišta tokom Drugog svjetskog rata u Evropi. Ovo nije sukob između Beograda i Zagreba, Srbije i Hrvatske, nego sukob između fašizma i antifašizma - rekla je Brnabić.



Ona je dodala da više o tome neće raspravljati s Hrvatima jer je njena pozicija jasna, iskrena i na nju je ponosna.



- Moja pozicija je pozicija borbe protiv fašizma, sjećanja na žrtve i borce, slobodne Srbije, slobodne Hrvatske, slobodne Evrope, borbe protiv fašizma i ugnjetavanja ljudi - rekla je Brnabić.



Ministarstvo vanjskih poslova Srbije saopćilo je kako je ambasador Srbije u Zagrebu Mira Nikolić pokušala da uruči protestnu notu hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova povodom zabrane ulaska srpskim kadetima u Hrvatsku, ali je hrvatsko ministarstvo to odbilo i pokušalo da njoj uruči svoju notu.



Iz Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske prethodno je saopćeno da je Nikolić odbila primiti protestnu notu zbog, kako je navedeno, pokušaja nenajavljenog i nezakonitog ulaska pripadnika Vojske Srbije u Hrvatsku.



(SRNA)