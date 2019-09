Predsjednica Vlade Srbije Ana Brnabić je izjavila da će osobno nastaviti raditi na daljem jačanju odnosa između Luksemburga i Srbije.

Ana Brnabić / 24sata.info

Ana Brnabić nalazi se u posjeti Luksemburgu gdje će biti nastavljeni razgovori u području suradnje koja je započeta tijekom posjete Beogradu premijera te zemlje Xaviera Bettela.



"Moram vam reći da sam se ponovo zaljubila u Europu. Biti ovdje u Luksemburgu i razgovarati o europskim integracijama Srbije i o planu proširenja nove Europske komisije, nema boljeg mjesta od Schengena za promišljanje o tome", rekla je Brnabić na konferenciji za novinare s premijerom Luksemburga.



Mi na Balkanu smo izgubili toliko vremena devedesetih godina prošlog stoljeća, rekla je Brnabić i dodala da je to nastavljeno dvijetisućitih.



"Palo mi je napamet- bi li Balkan jednog dana mogao izgledati kao Schengen ili kao Europa. Mislim da je to moguće, ali samo u okviru jedinstvene Europe", ocijenila je premijerka Srbije.



Ona je zamolila premijera Bettela i Luksemburg da nastave podržavati proširenje u okviru nove Europske komisije.



"U ime Srbije htjela bi Vam se zahvaliti na podršci do sada jer je Luksemburg jedna od zemalja koja nas je najviše podržavala", rekla je ona.



Prema njenim riječima, proširenje Europske unije je važno podjednako za Balkan i Europu.



"Dugoročni mir i stabilnost doći će s naše strane, dakle da mi postanemo dio EU. Nastavit ćemo provoditi reforme, znamo da dugoročno moramo nastaviti jačati naše gospodarstvo, raditi na poboljšanju naše državne uprave, da moramo nastaviti s reformama u području vladavine prava, što je možda najteže i najzahtjevnije", istakla je ona.



Brnabić je ponovila da je njen cilj bio da se krene u transformiranje gospodarstva koje će biti fokusiranije na znanje, inovacije i koje pruža bolje prilike mladima.



Bez stabilne i predvidljive regije, nema stabilne i predvidljive Srbije, ocijenila je Brnabić, dodajući da će nastaviti da radi na regionalnoj stabilnost.



Kako je najavljeno, premijerku će primiti vojvoda Henri i predsjednik parlamenta Fernand Etgen, a Brnabić će sudjelovati i na svečanosti povodom 75. godišnjice oslobođenja Luksemburga u Drugom svjetskom ratu.



Najavljeno je i njeno sudjelovanje na seminaru koji organizira start-up centar Gospodarske komore Luksemburga.





(24sata.info)