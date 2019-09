Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u nedjelju kako je Hrvatska, u pokušaju nenajavljenog ulaska 11 pripadnika srbijanske vojske u Hrvatsku, reagirala kao ozbiljna država.

Andrej Plenković / 24sata.info

"Mi smo jučer reagirali upravo onako kako reagira ozbiljna država, ozbiljna Vlada, ozbiljna vlast koja drži do sebe kad neko pokuša izvesti provokaciju umjesto da kulturno, sukladno praksi, hrvatskim zakonima, međunarodnom pravu najavi posjet, a potom eventualno i druge detalje," rekao je Plenković u Solinu, javlja Hina.



"Mi na takve provokacije odgovaramo čvrsto, ali isto tako čuvajući dignitet Hrvatske i naš pravni poredak", naveo je.



"Mislim da smo napravili upravo ono što je trebalo i što bismo napravili i sutra," dodao je Plenković.



Potpredsjednik Vlade RH i ministar obrane Damir Krstičević poručio je srbijanskom predsjedniku Aleksandaru Vučiću i ministru obrane Aleksandru Vulinu kako moraju razumjeti da "ovo više nije '91 i da vojnici mogu ulaziti u Hrvatsku kad žele".



"Prema tome, zna se kako se to radi - zahtjev, prema tome odobrenje. Hrvatska je ozbiljna država, u njoj se moraju provoditi hrvatski zakoni i Srbija mora to znati," poručio je Krstičević.





