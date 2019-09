Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da je zahvalan RS i Članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodik na zajedničkoj ideji da u Donjoj Gradini bude izgrađen memorijalni centar posvećen žrtvama ustaškog logora Jasenovac iz Drugog svjetskog rata.

Foto: Tanjug

"Dodik i ja smo se dogovorili o tome i veoma sam mu zahvalan, kao i Srpskoj. Očekujemo da snažna američka kompanija izađe sa predlogom kako će da izgleda taj memorijalni centar. Veliki novac ćemo uložiti u Donju Gradinu", rekao je Vučić novinarima u Titelu.



On je izrazio uvjerenje da će sva srpska djeca i svi ljudi željeti da, bez obaveze, posjete taj memorijalan centar i odaju počast velikomučenicima.



"Više niko neće moći da nam zabranjuje da posećujemo memorijalne centre i određuje po kojim pravilima da odajemo počast", rekao je Vučić.



Komentarišući zabranu ulaska u Hrvatsku delegaciji Vojske Srbije koja je trebalo da prisustvuje obilježavanju Dana jasenovačkih mučenika, Vučić je rekao da je hrvatska policija bila obaviještena o toj posjeti.



"Ne vidim da je u uniformi srpskog vojnika bila kakva uvreda. Nije to ustaška uniforma. Neka oni imaju svoje istine, a mi ćemo da govorimo jednu istinu, ono što se dogodilo", rekao je Vučić.



On je dodao da srpski kadeti nikome nisu smetali u Mathauzenu, ali da smetaju Jasenovcu.



"Ne mislim da je daleko dan kada će nam neko govoriti - pitanje je ko je tu u Jasenovcu i da li je neko stradao", rekao je Vučić.



Vučić je rekao da će Srbija nastaviti da jača sve rodove svoje vojske, koja mora da bude dovoljno snažna da "zaštiti Srbiju od uljeza".



"Budući da smo mi vojno neutralna zemlja, moramo da se vodimo onom narodnom - u se i u svoje kljuse. Moramo sami da jačamo vojsku jer ne možemo da očekujemo da nam iko pomogne. Zadovoljan sam jer je Vojska Srbije snažnija nego što je bila i nikad nije bila jača", rekao je Vučić.



Govoreći o izborima na Kosmetu, Vučić je rekao da su različiti inostrani predstavnici vršili pritisak na neke ljude koji bi trebalo da se kandiduju protiv Srpske liste.



"To će Srbe dodatno da ujedini. Samo neka nastave to da rade, Srpska lista će odneti po mom mišljenju veliki pobedu", rekao je Vučić.



(SRNA)