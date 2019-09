Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je najavilo Hrvatskoj da će delegacija oficira Vojske Srbije i kadeta prisustvovati bogosluženju za jasenovačke žrtve, te je izjave hrvatskih zvaničnika da to nije učinjeno ocijenilo kao "nevješt pokušaj prikrivanja političke i ideološke pozadine zabrane".

"Izjava premijera Hrvatske Andreja Plenkovića je nevešt pokušaj prikrivanja političke i ideološke pozadine zabrane hrvatskih vlasti da kadeti Vojne akademije prisustvuju bogosluženju za jasenovačke žrtve", naveli su iz Ministarstva odbrane Srbije.



Ovo ministarstvo pita u kojoj se to demokratiji zabranjuje prisustvo komemorativom skupu, te objašnjava kako prisustvo na komemoraciji i bogosluženju nije vojna vežba ili inspekcija vojnih postrojenja, pa da se najavljuje.



"Ali, mi smo i to uradili. Organizator komemoracije episkop Jovan je posredstvom eparhijskog sekretara Đorđa Teodorovića obavestio policijsku stanicu Novska upravo o dolasku naše delegacije", pojašnjavaju iz Ministarstva odbrane.



Ministarstvo naglašava da je o prolasku srpske delegacije obaviještena granična policija Srbije da bi u saradnji sa hrvatskim organima ubrzali granične procedure i omogućili nesmetan prolaz.



"Ako nismo prijavili dolazak, kako su organi Hrvatske znali da kombi sa civilnim tablicama i civilnim putnicima prevozi vojnike na hodočašću? Ako im nije prijavljeno da dolazimo zašto su otvarali prtljag putnicima, držali ih satima na granici, kopirali im pasoše?", navodi se u saopštenju srpskog Ministarstva odbrane.



Ako su uniforme u prtljagu bile problem, iz Ministarstva odbrane pitaju zašto nije prihvaćena ponuda srpskih kadeta da uniforme ostave u Srbiji i nastave putovanje u Jasenovac.



U saopštenju se postavlja pitanje i zašto su organi Hrvatske u zabrani ulaska upisali da je razlog nedostatak dokaza za svrhu putovanja, iako je delegacija pokazala poziv za učešće na skupu.



"Umesto što laže, i kao i uvek Srbe krivi za sve, Hrvatska duguje izvinjenje i kajanje. Gde piše da je za dolazak u Jasenovac potrebna pisana dozvola ili pismeni zahtev", navodi Ministarstvo odbrane Srbije.



U saopštenju se ističe da nijednom procedurom nije propisana obaveza prijave dolaska ili propisane forme, te dodaje kako je, ipak, prijaviljeno da dolaze kadeti.



Odgovarajući na izjave predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i premijera Andreja Plenkovića o jučerašnjoj zabrani ulaska delegacije Vojske Srbije na pomen žrtvama jasenovačkog zločina, minstar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je ocijenio da nema nazadnije politike od one koja traži opravdanje za "Dom spremni" i ustaške zločine.



"Nema veće provokacije za zdrav razum nego zabraniti Srbima da se pomole na stratištu poklane srpske dece", dodao je Vulin.





