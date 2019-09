Srbija se suočava sa istim demografskim problemima kao i cijela Evropa, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Trećem demografskom samitu u Budimpešti.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Ima puno prostora da sarađujemo po ovom pitanju, verujem u tu saradnju", rekao je Vučić i dodao da je to jedan od ključnih ciljeva Srbije.



Vučić je rekao da je Srbija prošle godine izgubila cijeli jedan grad, budući da je umrlo više od 100.000 ljudi, a rodilo se 63.175.



"To znači da je Srbija izgubila grad veličine Kikinde, u kojoj sada živi oko 38.605 stanovnika", rekao je Vučić.



On je napomenuo i da nijedna generacija rođenih nakon Drugog svjetskog rata nije omogućila prostu reprodukciju, što govori mnogo o suštini problema, prenijeli su beogradski mediji.



Vučić je rekao da je Srbija pokrenula mjere za podizanje nataliteta, ali da rezultati još nisu toliko vidljivi, iako su sredstva utrostručena.



On je dodao i da je za sedam mjeseci ove godine rođena 741 beba više nego prošle, što je blag rast, dodajući da je zabilježen i rast broja brakova.



Prema njegovim riječima, problem je što je prosječna starost ljudi koji stupaju u brak oko 44 godine, zbog čega Srbija izgubi čitavu jednu generaciju.



Skup u Budimpešti počeo je blagoslovom kardinala Petera Erdoa - nadbiskupa Nadbiskupije Estergom, kao i obraćanjem predstavnika hrišćanske i jevrejske zajednice o značaju povećanja nataliteta.



Vučić je sinoć prisustvovao svečanoj večeri u Budimpešti koju je za njega i premijere Češke i Slovačke Andreja Babiša i Petera Pelegrinija priredio premijer Mađarske Viktor Orban.





(24sata.info)