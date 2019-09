Glumac Branislav Trifunović, jedan od nekadašnjih organizatora protesta, rekao je da je za bojkot izbora u Srbiji i da je bitno da se opozicija okupi oko jednog cilja.

Branislav Trifunović / 24sata.info

"Apsolutno bojkot. To smo tražili na protestima, a sada je više no ikada jasno da je bojkot jedino oružje u našim rukama kojim možemo da se borimo", rekao je Trifunović za novi broj NIN-a.



On je naveo da je nevjerovatna količina emisara iz svih evropskim zemalja, Amerike... koja ubjeđuje opoziciju da izađe na izbore, "zaboravljajući na sve što radi vlast već sedam godina".



"Jedina stvar koja je stala na put te ljubavi između Evropske unije, (Aleksandra) Vučića i Amerike i njihovog plana i dogovora sa (Tonyjem) Blairom oko Kosova su protesti. A nas zanima pravna, sigurna država, institucije i poštovanje Ustava i zakona u svim segmentima. Njih ne. Mi smo kolateralna šteta tog njihovog dogovora", rekao je Trifunović.



Prema njegovim riječima, Vučiću je bitno da ima što više opozicionih usamljenih ostrva i zato je "jako bitno da se opozicija, kakva god bila, okupi makar oko jednog cilja, što su ovih protesti pokušali da urade".



"Protesti su izazvali opoziciju da se okupi, iako se lično ne slažem sa 95 posto stavova članova opozicije, kao što i dalje ne znamo ko je prava opozicija, isto tako znam da jedino što može da okrnji ovu vlast jeste opozicija ujedinjena oko tri, četiri tačke. A poslije ko će da ide ovamo ili onamo, to me ne zanima", rekao je Trifunović.



On je kazao više nikad neće podržati nijednu stranku, političara, političku organizaciju jer je shvatio da su "sve sklone kompromisima, izdaji svakog idela".





(BETA)