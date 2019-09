Lider Nove stranke Zoran Živković rekao je novinarima u Skupštini Srbije da ne postoji ni jedan razlog za današnju vanrednu sjednicu Skupštine na kojoj se ukidaju vize za diplomate, "osim ako neko ne planira da bježi iz zemlje".

Zoran Živković / 24sata.info

Živković je rekao da će prva odluka nove vlasti biti hapšenje Aleksandra Vučića i svih koji su učestvovali u njegovoj vlasti i to "zbog veleizdaje, organizovanog kriminala i korupcije, kao i organizovanja ubistava neistomišljenika".



"Da li će biti osuđeni, bit će stvar suda, ali nova vlast mora da ih pohapsi da ne pobjegnu u Paragvaj ili Kolumbiju", rekao je Živković.



O predstojećim izborima Živković je rekao da bi za demokratski proces bilo "sasvim dovoljno" da vlast pozove OEBS da kontroliše izbore, jer OEBS nije aktivan samo na dan izbora, već i nekoliko mjeseci ranije. Nova stranka će, ponovio je, odluku o izlasku na izbore donijeti kada oni budu raspisani.



Živković je istakao da ima mnogo važnijih tema o kojima treba razgovarati i naveo kao primjer zašto će 9,8 kilometara puta od Beograda do Surčina koštati čak osam miliona eura po kilometru.



"Kad sam 2003. godine ja puštao u rad put od Batajnice do Beške, cijena kilometra bila je milion i trista hiljada eura. Kako je sada uz sav privredni razvoj cijena pet puta viša?", pitao je Živković.



Živković se osvrnuo na listu "Financial Times" po kojoj je Srbija privukla 5,8 milijardi eura investicija i rekao da je taj list vjerovatno dobio pogrešne podatke u kojima su i kineski krediti označeni kao investicije.



On je rekao da nije tačno da MMF diktira cijenu struje u Srbiji i da do poskupljenja ne mora doći ako se reorganizuje EPS u kojem radi 20 odsto radnika više nego što je potrebno.





(BETA)