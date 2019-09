Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić odbacio je u srijedu povezanost politike i te kompanije u vrijeme dok ju je on vodio, uvjeren je kako je žrtva kriminalnih aktivnosti različitih grupa koje su Agrokor dovele u probleme, a ustvrdio je kako je gradio Hrvatsku dok ugovore koje je potpisivao - nije čitao.

Ivica Todorić / 24sata.info

"Opća javnost ima percepciju da sam ja preko politike nešto uspio dobiti, da su mi političari pomagali. Ima percepcija da sam jako bogat i da sam uzeo pare pa i među istražiteljima. Agrokor u 30 godina nije imao s politikom ništa, nijedan političar nije pomagao Agrokoru", poručio je Todorić u Novom danu N1 televizije.



Laž je, kazao je, da je kompaniju doveo pred bankrot. "Žrtva sam kriminalnih aktivnosti različitih grupa koje su Agrokor dovele u probleme", ustvrdio je Todorić dodavši kako su hrvatski premijer Andrej Plenković i ekipa o njemu "danonoćno govorili fake laži na televiziji".



Optužnica koja ga tereti da je plaćanjem fiktivnih savjetničkih usluga švicarskoj tvrtki svoj bivši koncern oštetio za 1,25 milijuna eura za Todorića je "sramota hrvatskog pravosuđa, tužilaštva i politike koji su išli uništiti najveću kompaniju".



Tužiteljstvo je, naime, u ponedjeljak protiv Todorića podiglo optužnicu tereteći ga da je plaćanjem fiktivnih usluga švicarskoj tvrtki svoj bivši koncern oštetio za 1,25 milijuna eura.



"Sad ću ja ići izvlačiti iz Agrokora!? Mogao sam uzeti 500 milijuna eura svojih para, a ne krasti firmu. Jesam uzeo 67 milijuna kuna, to su četiri obitelji i svi smo radili od jutra do sutra i stvarali smo Agrokor i gradili budućnost Hrvatske. Današnji povjerenik Fabris Peruško ima 2 milijuna eura godišnju plaću. Nedavno je refundirao račun od 12 kuna kada je bio s gospođom Weber", nabrajao je Todorić.



U životu, kazao je, nije ni karticu imao. "Nisam nikada refundirao u Agrokor troškove, uvijek sam pazio da je plaćen porez. Imao sam 400 milijuna eura zadržane dobiti u Agrokoru. Nikada nisam ništa uzeo. Imao sam svoj novac i to je bila moja firma i na sve sam platio porez", tvrdio je Todorić u Novom danu.



Todorić je na opetovana pitanja o optužnici i fiktivnom plaćanju 1,2 milijuna eura, izbjegavao dati konkretan odgovor. Tvrdi kako o svemu ne zna ništa, ali i da je siguran da je sve što je radio "napravljeno u skladu sa zakonom", prenosi Hina.



"Ja sam 30 godina radio, potpisao sam tisuće ugovora. Nikad jedan nisam pročitao, nisam znao o čemu se radi. Zar bih ja stvorio ovakvu kompaniju da sam čitao ugovore", čudio se Todorić dodavši kako su takve stvari radile nadležne službe.



Upitan kako vidi budućnost sljednice Agrokora Fortenova grupe, uzvratio je kako ona ne postoji.



"To ne postoji. Kako nitko od vas to nitko ne razumije? To je kaos, firma koja je vrijedila šest milijardi eura. U ovom trenutku ona vrijedi možda tri, ali oni ne mogu dobiti ni dvije milijarde za nju. To je napravljeno na kriminalu", ocijenio je Todorić.



Uvjeren je kako Fortenova nema budućnosti te će se raspasti uključujući i najjače tvrtke u njezinom sastavu.



(FENA)