"Ovo je bila i biće Srbija" poručio je predsjednik SNS Aleksandar Vučić na predizbornom skupu u sportskoj hali "Nikola Tesla" u Medveđi, i najavio da će se u lokalnu samoupravu ulagati veliki novac u infrastrukturu, izgradnju vodovoda i kanalizacije, kao i lokalnih puteva.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Moramo uraditi obilaznicu i lokalne seoske puteve da ljudi osete ispred i u svojim kućama bolji život", rekao je Vučić.



On je podsjetio da je zato prije nekoliko dana izašao sa incijativom da se pored regionalnih i autoputeva uloži veliki novac i u vodovod i kanalizaciju u cijeloj Srbiji.



Vučić je rekao i da je ponosan na to kako izgleda Dom zdravlja u Medveđi, jer je jedan od najboljih na jugu Srbije, ponosan na to što je sada iz pravca Leskovca ka Medveđi "put kao pista".



On je zahvalio naprednjacima i socijalistima koji su sa njima na listi i svima koji su podržali njihovu listu u Medveđi gdje se u nedjelju održavaju lokalni izbori.



On je poručio kandidatu SNS za predsjednika opštine Medveđa Nebojši Arsiću da neke stvari mora da promijeni u budućnosti.



"Moraš više da razgovaraš sa narodm, više da obilaziš sela, da primaš ljide. Ako si pirmetio Nebojša ćute ljudi kada kažeš da je stigla fontana i rekonstruisana opština. Ljudi hoće da njihova kuća bude rekonstruisana", rekao je Vučić.



On je naveo da je prošli put iz političkih razloga došao u Medveđu da kaže da je ovo bilo i biće Srbija.





(24sata.info)