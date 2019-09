Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman govorio je u utorak na Bledu o pripremama Hrvatske za predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici sljedeće godine, naglasivši da će se u tom razdoblju Zagreb zalagati za europski put zemalja zapadnog Balkana.

Foto: PIXSELL

Kao uvodničar na panelu "Ususret novoj EK" - na kojem se govorilo o izazovima pred kojima stoji nova Komisija u predstojećem petogodišnjem ciklusu - ministar je istaknuo da Hrvatska snažno podržava europski put zemalja zapadnog Balkana na njihovu putu u EU i otvaranje pregovora s Makedonijom i Albanijom, prenosi Hina.



Naglasio je i da EU stoji pred mnogim vanjskim i unutarnjim izazovima, kao što su klimatske promjene, migracije, kibernetički napadi, terorizam, migracije i širenje lažnih informacija.



Završnog dana Bledskog strateškog foruma, Grlić Radman je naglasio da je položaj EU-a u tom smislu sve kompleksniji, da se Europa na izazove mora pripremiti i prilagoditi.



Prilog raspravi na panelu dao je i dekan pariške Škole političkih znanosti Enrico Letta, nekadašnji talijanski premijer.



Kao glavne prioritete s kojim se EU treba pozabaviti u idućih pet godina naveo je pitanje zaštite okoliša i klimatske promjene, područja na kojima se po njegovim riječima može pokazati globalno liderstvo u odnosu na ostale globalne aktere u svijetu koji bi se inače uskoro mogao razviti u dvostrani sustav Kine i SAD-a.



Što se tiče aktualnog pitanja migracija koje su bile i u Europi i u svijetu okidač za pojave poput brexita i populizma te drugih "katastrofalnih posljedica", Letta je kazao da je potrebna promjena diskursa o tom problemu.



Budući da to pitanje ne može biti riješeno temeljem sadašnjeg Lisabonskog ugovora i Dublinske uredbe, potrebno je možda tražiti rješenje "izvan ugovora", onako kao se postupilo u eurozoni prilikom financijske krize ali i donijeti konkretne alate i mjere kako problemu migracija pristupiti, naveo je.



Bivši slovenski ministar vanjskih poslova Dimitrij Rupel kazao je da EU u sadašnjem obliku ima "problem s organizacijom", pa bi trebalo razmisliti o sveopćoj europskoj raspravi, poput "konvencije" koja je vođena prilikom postupka donošenja (neuspjelog) europskog ustava.



Rupel u sadašnjoj EU vidi "tri različita" krila: u jednom su države srednje i sjeverne Europe koje predvodi Njemačka, u drugom zapadne na čelu s Francuskom, a u trećem istočne, odnosno bivše socijalističke zemlje.



To je vrlo "ozbiljna stvar" koja pokazuje razlike u EU-u, pa su tako zemlje istočnog krila naglašeno kritične prema Ruskoj Federaciji, a one zapadne prema današnjoj Americi.



O odnosima unutar Europske unije govorio je i nekadašnji slovenski premijer Alojz Peterle, u zadnja tri saziva član Europskog parlamenta koji je istaknuo pitanje "europskog identiteta" koji vidi u zajedničkim vrijednostima.



Više je sudionika na panelu istaklo potrebu da se pripreme i mehanizmi prilagodbe za slučaj izbijanja nove ekonomske krize i krize u eurozoni.





(FENA)