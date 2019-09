Institucije Kosova neće dozvoliti predstavnicima nijedne druge države, da dolaze i učestvuju u predizbornoj kampanji u zemlji, potvrdili su kosovski zvaničnici.

Ovi navodi kosovskih političara dolaze u svjetlu najava određenih beogradskih zvaničnika da će posjetiti Kosovo, u toku predizborne kampanje za parlamentrane izbore koji će se na Kosovu održati šestog oktobra ove godine.



Jetlir Zimberaj, savjetnik odlazećeg ministra inostranih poslova Bedžeta Pacolija, je za Radio Slobodna Evropa (RSE) izjavio da kosovske institucije neće dati dozvolu za ulazak na Kosovo nijednom predstavniku druge zemlje, koji bi posjetu iskoristio za predizbornu kampanju. Prema Zimberaju, ovo pogotovo važi za zvaničnike iz Srbije.



"Apsolutno, nijedan državni predstavnik bilo koje države neće moći da dođe ovdje i vodi kampanju. U ovom smislu, potpuno su nerazumljive najave zvaničnika Vlade Srbije da će posetiti Kosovo zarad predizborne kampanje. U stvari mi to razumijemo, budući da oni imaju tendenciju da zaoštre situaciju, i stvaraju unutrašnje tenzije. Međutim, kosovske institucije neće dozvoliti da se ošteti izborni proces", rekao je Zimberaj.



Savjetnik kosovskog šefa diplomatije potvrdio je da se kosovske institucije koordinišu sa međunarodnom zajednicom kako bi se obezbijedio mirni izborni proces, gdje će se građanima zagarantovati slobodno glasanje. S tim u vezi, on je poručo da ni srpski građani na Kosovu ne bi trebali da budu pod pritiskom kako i za koga glasati na predstojećim izborima na Kosovu.



Zabrana i za Vučića



Osvrćući se na mogućnost posete predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, Zimberaj je istakao da ova odluka važi za bilo kojeg političara koji nije sa Kosova.



“U ovom periodu se neće dozvoliti ulazak nijednoj osobi, koja namerava da zaoštri situaciju. Neće moći da uđe na Kosovo niko ko ima za cilj destabilizaciju”, poručio je Zimberaj.



Sa druge strane, poznavalac političkih prilika, Petar Miletić, bivši poslanik kosovske skupštine iz redova srpske zajednice, naglasio je da je Beograd uvek imao određenog uticaja na izborni proces na Kosovu. Miletić za RSE upozorava da će ovaj put, taj uticaj biti još više izražen.



“Čini se da nikada veći uticaj nije bio nego što je sada jer je očigledno Srpska lista organizacija koja je pod potpunom kontrolom vlasti iz Beograda. Ona je u svakom slučaju najdominantnija politička struktura na Kosovu. Koriste se svi resursi kako bi ljudi izašli na glasanje i glasali za Srpsku listu”, izjavio je Miletić.



On je ocenio da je politika, kako vlade Kosova tako i vlade Srbije, “politika sukoba, agresije i politika netolerancije” i sve to ide u prilog onima koji nisu za normalizaciju. Petar Miletić smatra da najnovija odluka kosovskih institucija o zabranjivanju ulaska srpskih političara na Kosovo neće imati nikakav efekat. Štaviše, on smatra da time, kosovske institucije žele predstaviti sebe kao nekog ko se pita kada je u pitanju srpska zajednica na Kosovu ali sve je to, prema njemu “usmereno ka albanskim glasačima”.



Srpska lista je u prehodnom sazivu Skupštine Kosova imala 9 od 10 poslanika koji su predstavljali srpsku zajednicu koja živi na Kosovu. Na lokalnim izborima na Kosovu, Srpska lista je pobedila u 10 opština sa većinski srpskim stanovništvom.



Smatra se partijom sa otvorenom podrškom zvaničnog Beograda, koji je imao uticaj i u formiranju ove stranke.



Osim ovog politčkog subjekta, na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu učestvuje i koalicija Sloboda koju čine dve srpske partije na Kosovu: Napredna Stranka Kosova i Nova Partija Kosova.



Do 6. septembra kada je krajnji rok za overu stranaka, očekuje se da se za izbore prijavi i Nezavisna Liberalna Stranka.



