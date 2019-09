Ceremonija obilježavanja 80. godišnjice početka Drugog svjetskog rata bi bila još potpunija da je na njoj učestvovala i Rusija, kao i predstavnici nekih drugih jugoslovenskih naroda, počev od Srbije, izjavio je u Varšavi predsjednik Crne Gore Milo Ðukanović.

Milo Đukanović / 24sata.info

"Imam na umu tu grandioznu ulogu koju je tadašnji Sovjetski Savez imao u oslobađanju Evrope i u savezničkoj pobjedi nad fašizmom", kazao je Đukanović, koji je prisustvovao obilježavanju godišnjice u Poljskoj.



Kako prenosi podgorički portal "CDM", on je istakao da žali i što se na tom događaju nisu pojavili predstavnici "nekih drugih jugoslovenskih naroda, počev od Srba", prenosi Tanjug.



Srbi su, kako je to Đukanović rekao, zajedno sa njima (Crnogorcima) dali nemjerljiv doprinos jednoj velikoj pobjedi u Narodno-oslobodilačkoj borbi, a koja je predstavljala važan dio ukupne pobjede nad fašizmom.



Obilježavanje godišnjice početka Drugog svjetskog rata, prema njegovim riječima, značajno i zbog toga što počinje da blijedi sjećanje na važnost događaja kao što je taj rat.



"I to ne da blijede samo zbog protoka vremena, nego, posebno u Evropi, zbog rasta političkog rejtinga ekstremno desnih politika, koje pokušavaju da prekrajaju istoriju, pokušavaju da relativiziraju zasluge osolobodilaca i pobjednika nad fašizmom i istovremeno da relativizuju odgovornost onih koji su se objektivno u tom vremenu našli na strani fašizma", naveo je Đukanović.



