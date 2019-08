Ne smije se dovoditi u relaciju povlačenje priznanja sa ukidanjem taksi. To ne može da bude uslov za ukidanje kosovskih taksi, rekao je danas srbijanski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je naveo da je kolegama iz Evropske unije postavio pitanje da li će Кosovo prestati da lobira za svoje interese i da lobira za nezavisnost.



"Istakao sam činjenicu da od kad su počeli Briselski pregovori, više od 25 zemalja je priznalo Кosovo, i da se mi nismo bunili, a oni se sada bune. Ali ne smije se dovoditi u relaciju povlačenje priznanja sa ukidanjem taksi. To ne može da bude uslov za ukidanje taksi", kazao je.



Ocijenio je ipak da je današnji sastanak bio koristan, mada nije donio nikakve novosti ni nove poruke prema Srbiji.



"Dakle, dobre poruke za nas sa samog sastanka, a to je da oni računaju na Zapadni Balkan, ali od toga pa dok to postane skora budućnost je dalek put koji se nadam da ćemo preći“, izjavio je šef srbijanske diplomatije nakon sastanka u Helsinkiju.



Podsjećamo, Dačić je u Helsinkiju učestvovao na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova država članica EU i "partnera sa Zapadnog Balkana" i Turske koji je održan u organizaciji visoke predstavnice za spoljnu i bezbjednosnu politiku EU Federice Mogherini i finskog predsjedavanja Evropskoj uniji.





(24sata.info)