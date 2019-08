Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je bio iznenađen histeričnom kampanjom povodom pojavljivaja "tenka" ispred Marakane, ističući da je gotovo sve što je o tome objavljeno čista laž.

Foto: Tanjug

"Kažu, skupile se ubice da slave Vukovar. Tenk kome je cev zalivena, nema motor, nema bilo kakve veze sa Vukovarom, ni sa Hrvatskom, ili bilo kojim delom Srpske Krajine, ili bilo čime... Mogu da razumem da se to radi u delu hrvatske javnosti, ali u Srbiji - to ne mogu", rekao je Vučić.



On je rekao i da bi više voleo da je simbol Zvezde nesto drugo, ali da o tome odlučuju navijači i oni su izabrali tenk.



Vučić je naveo primjere i drugih evropskih klubova, kao sto je CSKA koji ima tenk ispred stadiona, ili njemački klub Borusija Dortmund koji takođe ima tenk kao simbol, koji još podsjeća na prošla vremena.



Vučić je istakao i da oklopno vozilo koje se vozi po gradu, a o kojem se takođe pisalo svašta, je samo nadograđeni kamion Tam od iverice, i pokazao njegovu sliku.



"To je to veliko oklopno vozilo koje je narušilo mir u našoj zemlji", rekao je ironično Vučić i pokazao fotografiju vozila.



On je Partizanu poželio sreću večeras, kako bi Beograd bio jedan od gradova koji ima dva predstavnika u Ligi Evrope, jer je to važno za Srbiju.





(24sata.info)