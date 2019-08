Ministar trgovine, telekomunikacija i turizma Srbije Rasim Ljajić rekao je da Srbija, dok god je u postupku pridruživanja i nije članica EU, ima pravo da sklapa sporazume o slobodnoj trgovini sa trećim zemljama.

Rasim Ljajić / 24sata.info

"Sve što važi za druge zemlje-kandidate za članstvo u EU - važi i za Srbiju", rekao je LJajić za "Sputnjik" povodom upozorenja iz Brisela da će Srbija morati da raskine sporazum o slobodnoj trgovini sa Euroazijskom ekonomskom unijom (EAEU).



Prema njegovim riječima, pravila za sve zemlje-kandidate za članstvo u EU su identična, pa i za Srbiju.



"I za zemlje prije nas koje su ulazile u EU važio je trgovinski režim koje su imale sa trećim zemljama sve do trenutka ulaska i punopravnog članstva u EU. To važi i za Srbiju", ukazao je LJajić.



On je napomenuo da Srbija nema ugovor o slobodnoj trgovini samo sa Euroazijskom unijom, već i sa drugim zemljama, između ostalog i sa Turskom.



"Svi ti sporazumi važiće do trenutka kada Srbija postane punopravna članica EU. Kada postanemo punopravna članica, ti sporazumi prestaju da važe i za nas onda važe trgovinski režimi koje ima EU sa trećim zemljama. To je važilo i za druge zemlje, to će važiti i za Srbiju i za svaku novu članicu EU", istakao je Ljajić.





(24sata.info)